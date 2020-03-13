Путін відкладає економічний ріст на далеке майбутнє

Серце переповнене законною гордістю. Адже можемо, можемо, якщо захочемо. Ми не тільки в стані спалити планету в ядерному полум'ї, про що регулярно нагадує "контрпартнерів" Володимир Путін. Ми ще можемо ось цими самими, зашкарублими, з народження не митими рученятами світову економічну кризу почати.

Сердце переполнено законной гордостью. Ведь можем, можем, если захотим. Мы не только в состоянии сжечь планету в ядерном пламени, о чем регулярно напоминает "контрпартнерам" Владимир Путин. Мы еще можем вот этими самыми, заскорузлыми, с рождения не мытыми ручонками мировой экономический кризис произвесть. 6 марта, как известно, Россия привела в шок нефтедобывающие государства и, прежде всего Саудовскую Аравию, отказавшись участвовать в ОПЕК+ –добровольном ограничении добычи (что даже в условиях спада, вызванного эпидемией коронавируса, позволяло держать приемлемые цены). Цель выхода Москвы из соглашения была прямая и ясная – вызвать падение цен на энергоносители и придушить таким образом конкурентов. А также улучшить показатели "Роснефти", руководимой Игорем Сечиным, который ни в чем у Путина отказа не знает. Хочешь министра посадить – посадим. Хочешь кризис устроить – как нечего делать.

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Так и вижу. Москва. Кремль. Совет безопасности. Игорь Сечин докладывает Главковерху результаты спецоперации. Биржи в Азии упали на 7 процентов, биржи в Штатах – на 7 процентов. Ущерб – миллиарды и миллиарды долларов. Американские компании, ведущие добычу сланцевой нефти, главное бельмо на сечинском глазу, – те вообще на сорок процентов рухнули. Неделя-другая, и вовсе загнутся.

Стало быть, можно открывать шампанское, интересуется главный начальник. Тут, правда, небольшая неувязочка вышла, жмется Сечин. Мы-то планировали американцев к ногтю прижать, а по ходу дела выяснилось, что саудиты, гады эдакие, решили с нами всерьез разобраться. Объявили, что теперь, когда они никакими обязательствами не связаны, резко увеличат производство нефти да еще в придачу введут всякие льготы для потребителей. В общем, объявлена полномасштабная торговая война.

По итогам первого дня сражения цена на нефть упала до 30 с небольшим долларов за баррель. Зарубежные инвесторы бегут от наших акций как черт от ладана. Гвардейская "Роснефть", ведя тяжелые оборонительные бои, за день потеряла 23 процента стоимости акций на иностранных рынках. Газпром, оказавшийся в окружении, – около 20 процентов. Под бомбежку попали и компании неэнергетического сектора – от "Сбербанка" до "Норкиля". В общем, всем досталось. Война же, понятное дело.

Мирным гражданам тоже досталось по самое некуда. Рубль в одночасье девальвировался, и за доллар дают теперь аж 72 целковых. Ну это ничего, народ у нас привычный. Шестипроцентную инфляцию он даже и не заметит. А мы ему и не скажем. Правда, тем, кто в путешествие собирался или покупку крупную наметил, о своих планах придется забыть. Ну и нечего разъезжать, когда вирус свирепствует.

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И впереди, скорее всего, трудные дни. Придется отступать. Бюджет по любому выполним. У нас столько накоплено – на несколько лет хватит. Что до людишек, так им помогать никто не обещал. А вот экономический рост придется вовсе отложить на далекое-далекое будущее. Потому как на долгие годы у нас теперь наступит рецессия. Но это совсем не повод для печали. Эти либералы все твердили нам: экономика – наука сложная, требует деликатного обращения. А выяснилось, ни фига сложного. Сломать всегда получится. Ну типа, как ломом в генератор. Тут главная хитрость – самим вовремя ноги унести. Ну, так мы не лохи, капиталы наши не в России и не в рублях. Так что не расстраивайтесь, Владимир Владимирович, мы как всегда успешно преодолеем проблемы, которые сами и создали. Ведь у нас в запасе есть возможность перевести нефтяную войну в настоящую. Самое время затеять заварушку на Ближнем Востоке. Что-то давно наши иранские союзнички по саудитам ракетами не пуляли, танкеры в Ормузском проливе не минировали. И вообще, как на днях Вы, Владимир Владимирович, сказали, мы можем повторить. Ядерную бомбу у нас никакой кризис не отнимет. На что Главковерх с печалью сказал: "Ни хрена без меня не можете. Даже кризис организовать. Решено: остаюсь навсегда. И это... распорядитесь, чтобы Дума эта уже завтра поправки внесла".

А там, глядишь, врагов победим, конкуренты-сланцевики перемрут, нефть снова подрастет. И будет все лучше прежнего. Ну, для тех, кто выживет…

Источник: Ежедневного журнала