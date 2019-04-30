Путін змінив посла у Білорусі і дав Лукашенку рік, щоб "подумати над інтеграцією", – ЗМІ

Посла Росії в Білорусії Михайла Бабича відкликають з посади у Мінську. Новим послом Росії в Білорусії став сенатор Ради федерації Дмитро Мезенцев. .Джерела повідомляють, що це результат неодноразових прохань Лукашенка і пов'язаний із активним просуванням ідеї зближення обох країн.

Узак про призначення Мезенцева на посаду підписав президент Росії Володимир Путін. Бабич не пропрацював у Білорусі й року – його вважали не кар'єрним дипломатом, а політичним призначинцем, повідомляє російське видання "Коммерсант".

Читайте також: Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії: відома причина

Період роботи Бабича у Мінську збігся з активізацією лінії Москви на глибшу інтеграцію з сусідньою країною. Однак той встиг відзначитися низкою скандальних заяв. Зокрема, у березні звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка у формуванні образу "Росія – це ворог", а також розкритикував його неготовність до об'єднання з Росією.

Водночас джерело видання повідомляє, що його відкликання активно обговорюється останнім часом. Окрім того, джерела стверджують, що відставка Бабича, стала результатом неодноразових прохань президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той адресував особисто Путіну.

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

За даними видання, остання розмова між лідерами Росії та Білорусі відбулася в Пекіні. Там Лукашенко запевнив російського колегу в тому, що готовий почати давно обговорювану інтеграцію. При цьому він знову попросив відкликати посла Бабича.

Путін погодився, дав Лукашенку рік, пообіцявши не втручатися у внутрішню білоруську порядку,

– пише видання.

З 2018 років Москва вимагає від білоруського президента Олександра Лукашенка реальних кроків в бік більш глибокої інтеграції двох країн, пов'язаних договором 1999 року про створення Союзної держави Росії і Білорусі.

"Коммерсант" зазначає, що Бабич в цілому обрав невластиву для російських дипломатів лінію поведінки. Багато і регулярно їздив по Білорусі, відвідував місцеві підприємства, спілкувався з бізнесом і зустрічався з білоруською опозицією.

Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється. Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що як і раніше підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначними у правах.