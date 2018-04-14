Путін відреагував на атаку по Сирії

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія дуже серйозно засуджує напад на Сирію, де "російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом".

Відповідну заяву Путіна опубліковано на його офіційному сайті.

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Путін заявив, що "російські військові експерти, побувавши на місці мнимого інциденту, не виявили слідів застосування хлору або іншого отруйної речовини".

"Знову, як і рік тому, коли США атакували в Сирії авіабазу «Шайрат», як привід використана інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення – на цей раз в Думі, передмісті Дамаска. Російські військові експерти, побувавши на місці мнимого інциденту, що не виявили слідів застосування хлору або іншого отруйної речовини. Жоден місцевий житель не підтвердив факт хімічної атаки. Організація із заборони хімічної зброї направила до Сирії своїх фахівців для з'ясування всіх обставин. Але група західних країн цим цинічно знехтувала, зробивши військову акцію, не дочекавшись результатів розслідування", – заявив глава РФ.

Своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії, несуть страждання мирному населенню, по суті потурають терористам, які сім років терзали сирійський народ, провокують нову хвилю біженців з цієї країни і регіону в цілому,

– заявив Путін.

Він додав, що нинішня ескалація ситуації навколо Сирії чинить руйнівну дію на всю систему міжнародних відносин.

"Історія розставить все по своїх місцях, і вона вже поклала на Вашингтон важку відповідальність за криваву розправу з Югославією, Іраком, Лівією", – заявив президент Росії.

Також він додав, що Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення агресивних дій США і їх союзників.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.