11:30
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Путін відреагував на атаку по Сирії

604 Читать новость на русском
Путін відреагував на атаку по Сирії
Путін відреагував на атаку по Сирії / inosmi.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія дуже серйозно засуджує напад на Сирію, де "російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом".

Відповідну заяву Путіна опубліковано на його офіційному сайті.

Читайте також: США використали новий тип ракет під час атаки по Сирії, – ЗМІ

Путін заявив, що "російські військові експерти, побувавши на місці мнимого інциденту, не виявили слідів застосування хлору або іншого отруйної речовини".

"Знову, як і рік тому, коли США атакували в Сирії авіабазу «Шайрат», як привід використана інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення – на цей раз в Думі, передмісті Дамаска. Російські військові експерти, побувавши на місці мнимого інциденту, що не виявили слідів застосування хлору або іншого отруйної речовини. Жоден місцевий житель не підтвердив факт хімічної атаки. Організація із заборони хімічної зброї направила до Сирії своїх фахівців для з'ясування всіх обставин. Але група західних країн цим цинічно знехтувала, зробивши військову акцію, не дочекавшись результатів розслідування", – заявив глава РФ.

Своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії, несуть страждання мирному населенню, по суті потурають терористам, які сім років терзали сирійський народ, провокують нову хвилю біженців з цієї країни і регіону в цілому,
– заявив Путін.

Він додав, що нинішня ескалація ситуації навколо Сирії чинить руйнівну дію на всю систему міжнародних відносин.

"Історія розставить все по своїх місцях, і вона вже поклала на Вашингтон важку відповідальність за криваву розправу з Югославією, Іраком, Лівією", – заявив президент Росії.

Також він додав, що Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення агресивних дій США і їх союзників.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
сьогодні, 08:40 Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
Ольга Черненко 1293
Луганськ сьогодні: як прославити
13 квітня, 22:01 Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися
Блог Медіа 1945
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
13 квітня, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1766
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
13 квітня, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
2928
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
13 квітня, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1560
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук