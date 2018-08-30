Путін воліє бачити довкола своєї держави крижану смугу підкорених земель, – Олланд

Війну Росії з Україною часто визначають причиною нової холодної війни між Росією та Заходом, проте це не зовсім так. Про це у своїй книзі "Уроки влади" написав колишній президент Франції Франсуа Олланд.

Уривки з книги Олланда опублікував "Тиждень".

"Це не зовсім так. Звичайно, Володимир Путін намагається відновити свою зону впливу на територіях колишньої радянської імперії. Але більше не мовиться про протистояння між радикально протилежними суспільними системами. Мовиться про боротьбу національних інтересів", – висловив переконання екс-лідер Франції.

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Глава РФ воліє бачити довкола своєї держави крижану смугу підкорених земель. Його тактика полягає в заохоченні до сутичок його друзів із його ворогами, щоб потім заморозити ці конфлікти. Сіра зона вже сформувалася на кордонах з Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном. Ці країни незалежні, але послаблені,

– пояснив Олланд.

До слова, у своїй книзі Олланд також описав те, як Путін постійно намагається налякати Меркель, проте вона його не боїться.