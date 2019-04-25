Путін вперше прокоментував вибори в Україні
Президент Росії Володимир Путін вважає, що результати виборів в Україні свідчать про "повний провал політики" чинного президента Петра Порошенка.
На прес-конференції у Владивостоці Володимир Путін сказав, що Росія готова до відновлення стосунків з Україною, але "не може це робити в односторонньому порядку", пише російський "Интерфакс".
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Що президентських виборів, то Путін сказав так:
Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка. Я впевнений, що нова влада не може цього не розуміти,
– наголосив він.
До слова, президент РФ ще поки не привітав Зеленського із перемогою на президентських виборах. Очільник Кремля вирішив почекати перших кроків новообраного українського лідера. Також у Путіна наголосили, що поки ЦВК не оприлюднила офіційних підсумків.
Скільки Кремль затягує зі своїми вітаннями:
– Віктор Ющенко переміг 26 грудня 2004 року. Через 16 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК. Через 25 днів Верховний суд України ухвалив відповідне рішення – і тоді Володимир Путін привітав Ющенко із перемогою.
– Віктор Янукович переміг у другому турі 7 лютого 2010 року. Вже через два дні Дмитро Медведєв привітав Януковича із "успіхом". Через 7 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК.
– Петро Порошенко переміг у першому турі 25 травня 2014 року. Рішення ЦВК з’явилося через 8 днів. Кремль вперше назвав Порошенка Президентом через 18 днів. Офіційних вітань від Путіна так і не було.