Путін є одним з авторів сценарію для України, – Бобиренко

Україна відрізняється від великих країн тим, що в неї є безліч авторів сценарію розвитку подій. Кремль, зокрема, відповідає за війну на Донбасі.

Таку думку в програмі "Он воно як" озвучив аналітик Віктор Бобиренко.

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Він вважає, що закінчення війни на Донбасі залежить лише від Володимира Путіна.

Зараз багато авторів сценарію, ба більше, ми відрізняємось від великих країн, тому що сценарій нам пишуть, принаймні за війну, у Кремлі. Не від нас залежить, коли вона закінчиться, а від Путіна. Тобто він один з авторів сценарію історія України,

– наголосив експерт.

За його словами, одними з авторів сценарію є також союзники України. Однак, він вважає, що між ними та командою Зеленського нині серйозний конфлікт.

"Команда Зеленського хоче зробити все, аби перезапустити місцеву владу та організувати місцеві вибори. В більшості областей вони зараз б виграли, але, я думаю, що союзники скажуть – стоп, давайте по закону. А по закону, то треба зміни до Конституції, а значить вибори, до прикладу, перенеуть не на листопад, а на березень. І тут, що зіграє? Бажання отримати все чи зберегти стосунки з союзниками", – розповів аналітик.

Коли мали б відбутися місцеві вибори в Україні?25 жовтня 2020 року. На місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів до органів місцевого самоврядування повинні опублікувати не пізніше, ніж 9 листопада.