Путін з Меркель поговорили про формулу Штайнмаєра і розведення військ на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорили 11 листопада по телефону про врегулювання ситуації в Україні. Сторони наголосили на необхідності закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

Суть розмови Путіна і Меркель передала пресслужба Кремля. Там уточнили, що політики ґрунтовно обговорили питання врегулювання ситуації в Україні з урахуванням:

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погодженої Тристоронньою контактною групою формули Штайнмаєра,

розведення збройних сил і засобів на ділянках у районі населених пунктів Станиця Луганська і Золоте, а також – початку цього процесу біля Петрівського.

Меркель і Путін відзначили важливість повного і неухильного дотримання мінських угод. Також, за повідомленням Кремля, сторони наголосили на необхідності закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

Лідери Німеччини та Росії підтвердили, що налаштовані на подальшу координацію зусиль обох держав у "нормандській четвірці", в тому числі щодо підготовки можливого саміту в цьому форматі.

Коли зустрінеться "нормандська четвірка" і про що говоритиме?

До "нормандської четвірки" входить президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі, проте ніяк не можуть визначитися з датою. За даними ЗМІ, цей саміт може відбутися 24 або 26 листопада.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

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Україна в нормандському форматі говоритиме про: