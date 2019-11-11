20:47
11 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Путін з Меркель поговорили про формулу Штайнмаєра і розведення військ на Донбасі

      236 Читать новость на русском
      Путін з Меркель поговорили про врегулювання ситуації на Донбасі
      Путін з Меркель поговорили про врегулювання ситуації на Донбасі / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорили 11 листопада по телефону про врегулювання ситуації в Україні. Сторони наголосили на необхідності закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

      Суть розмови Путіна і Меркель передала пресслужба Кремля. Там уточнили, що політики ґрунтовно обговорили питання врегулювання ситуації в Україні з урахуванням:

      Читайте також: У Росії та Франції зробили нову заяву про дату нормандської зустрічі

      • погодженої Тристоронньою контактною групою формули Штайнмаєра,
      • розведення збройних сил і засобів на ділянках у районі населених пунктів Станиця Луганська і Золоте, а також – початку цього процесу біля Петрівського.

      Меркель і Путін відзначили важливість повного і неухильного дотримання мінських угод. Також, за повідомленням Кремля, сторони наголосили на необхідності закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

      Лідери Німеччини та Росії підтвердили, що налаштовані на подальшу координацію зусиль обох держав у "нормандській четвірці", в тому числі щодо підготовки можливого саміту в цьому форматі.

      Коли зустрінеться "нормандська четвірка" і про що говоритиме?

      До "нормандської четвірки" входить президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі, проте ніяк не можуть визначитися з датою. За даними ЗМІ, цей саміт може відбутися 24 або 26 листопада.

      Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

      Читайте також: Зеленський розповів, навіщо зустріч у нормандському форматі та що буде після неї

      Україна в нормандському форматі говоритиме про:

      • розведення військ;
      • обмін утримуваними особами,
      • підтвердження тексту формули Штайнмаєра;
      • окупацію Криму.
      blog_ava
      Пенсії для проросійських бойовиків і померлих: СБУ накрила обурливу схему
      сьогодні
      6464
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Окуповані території Україна – Росія Нормандський формат Володимир Путін Ангела Меркель Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      сьогодні , 19:15 Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      Ірина Поліщук 637
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сьогодні , 18:25 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 1019
      Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      сьогодні , 17:30 Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      Дмитро Гнап 1536
      Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      сьогодні , 16:00 Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      Богдан Мірошниченко 1367
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сьогодні , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 1128
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук