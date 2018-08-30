Путін загрузне в Україні, тож НАТО нема про що турбуватись, – військовий експерт

Військові навчання РФ "Схід-2018" – більше шантаж, ніж реальна загроза. НАТО до агресії Росії готове. Україна теж у змозі вести позиційну війну.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

Більш детально про навчання "Схід-2018" в матеріалі: Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії?

Як зауважує військовий, навчання підвищують рівень боєздатності військових частин і їх взаємодію. Злагодженість штабів, наголошує Жданов, – основа ведення бойових дій. Але війна – комплекс заходів. Навіть при самих злагоджених діях штабів і відпрацьованій системі управління військами, щоб йти вперед, треба війська поповнювати, в першу чергу, особовим складом. Будь-який наступ призводить до втрат особового складу. А без його поповнення війна закінчиться.

НАТО проводить ротацію військ і фактично закінчило формування угруповань на східних кордонах. Передислоковані танкові дивізії в Польщу, перекинуто авіаційне крило в Прибалтику, відбулося розгортання системи ПРО в Польщі та Румунії. В Чорноморському басейні постійно присутні кораблі НАТО. В Балтійському морі теж. І є ще Україна. Для НАТО – це просто бальзам. В Альянсі дивляться на нашу територію і розуміють, якщо Путін, не дай Бог, рушить свої війська, то не подолає ці тисячі кілометрів до кордонів НАТО,

– наголошує Олег Жданов.

На переконання фахівця, в Україні Росія загрузне. Тому що НАТО допомагатиме наданням "Джавелінів", засобами контрбатарейної боротьби, безпілотниками тощо. Нехай, говорить Жданов, Путін спробує помірятися, Україна може ще й дивіденди отримати.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018". Зазначається, що маневри пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.