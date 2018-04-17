Путін і Меркель обговорили ситуацію в Сирії: деталі розмови

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ситуацію у Сирії.

Про це пише прес-служба Кремля.

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У документі ще раз повторюють позицію Путіна щодо ракетних атак США та їхніх союзників на Сирію, який називає це агресією.

Разом з цим Путін акцентував Меркель на важливості місії Організації із заборони хімічної зброї, щоб вона провела "ретельне і об'єктивне" розслідування.

Зазначимо, що інспектори ОЗХЗ вже другий день перебувають у Дамаску і чекають на дозвіл поїхати обстежити місце хіматаки. Минулого тижня російські військові вже побували у Думі до приїзду ОЗХЗ. Західні країни побоюються, що росіяни мали можливість підробити докази на місці, щоб запобігти місії ОЗХЗ встановити істину.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.