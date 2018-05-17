Путін заявив, що російські кораблі із крилатими ракетами залишаються у Середземному морі
Російські військові кораблі залишаються в Середземному морі на постійній основі, аби стримувати терористичну загрозу в Сирії.
Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін 16 травня під час наради в Сочі, повідомляє АВС.
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У зв'язку із загрозою вилазок терористів у Сирії в Середземному морі наші кораблі з крилатими ракетами "Калібр" нестимуть постійну бойову вахту,
– сказав глава Кремля.
Під час наради Путін також дав зрозуміти, що Росія має намір продовжувати походи своїх кораблів і підводних човнів.
"У поточному році заплановано 102 походи", – додав президент РФ.
Видання зазначає, що російські крилаті ракети "Калібр" із бойовим радіусом у 2 500 км спочатку були розроблені для атомних підводних човнів, а у 2015 році їх почали застосовувати проти терористичних угруповань в Сирії.
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