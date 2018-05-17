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Путін заявив, що російські кораблі із крилатими ракетами залишаються у Середземному морі

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Кораблі Росії залишають у Середземному морі на постійній основі
Кораблі Росії залишають у Середземному морі на постійній основі / Фото з відкритих джерел

Російські військові кораблі залишаються в Середземному морі на постійній основі, аби стримувати терористичну загрозу в Сирії.

Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін 16 травня під час наради в Сочі, повідомляє АВС.

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У зв'язку із загрозою вилазок терористів у Сирії в Середземному морі наші кораблі з крилатими ракетами "Калібр" нестимуть постійну бойову вахту,
– сказав глава Кремля.

Під час наради Путін також дав зрозуміти, що Росія має намір продовжувати походи своїх кораблів і підводних човнів.

"У поточному році заплановано 102 походи", – додав президент РФ.

Видання зазначає, що російські крилаті ракети "Калібр" із бойовим радіусом у 2 500 км спочатку були розроблені для атомних підводних човнів, а у 2015 році їх почали застосовувати проти терористичних угруповань в Сирії.

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Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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