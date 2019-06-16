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      Путін займає вичікувальну позицію: у Кремлі пояснили, чому з осторогою ставляться до Зеленського

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      У Кремлі не мають чіткого розуміння, якими бачить мінські домовленості президент Володимир Зеленський та якою буде позиція України щодо Росії. Відтак Путін хоче з'ясувати ставлення українського гаранта до цих політичних моментів, перш ніж із ним зустрічатись.

      Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він зазначив, що "в цілому підхід позитивний і очікування стриманого оптимізму є" стосовно українсько-російських відносин, передає "РБК". 

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      "Це, по-перше, загалом недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей. Досі немає розуміння, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін займає вичікувальну позицію", – прокоментував Пєсков. 

      Він додав, що ні в кого (очевидно, у Кремлі – 24 канал) немає уявлення, на який бік стане нова влада України – спробує налагодити комунікацію з Росією чи, навпаки, не підтримувати з нею жодних контактів. 

      Раніше Путін висловив надію на відновлення відносин Росії і України та додав, що посприяти цьому може політика чинного президента України Володимира Зеленського. Він знову згадав про "братні народи", цинічно заявивши, що "відносини між країнами будуть неминуче відновлені попри відносини між елітами".

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський
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