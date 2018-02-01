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Путін-жартівник: розповів що робитиме, якщо програє на виборах

23:47, 1 лютого 1215 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін пожартував, що у разі якщо він програє на виборах цього року, то змінить професію і піде працювати комбайнером.

Про це він розповів під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону, пише "ТАСС".

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Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину.

"Якщо що, після 18 березня піду працювати комбайнером", – заявив він.

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року – річницю анексії Криму Росією.

Путін розповів що робитиме, якщо програє на виборах

Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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