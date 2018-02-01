Путін-жартівник: розповів що робитиме, якщо програє на виборах
23:47, 1 лютого 1215 Читать новость на русском
Президент Росії Володимир Путін пожартував, що у разі якщо він програє на виборах цього року, то змінить професію і піде працювати комбайнером.
Про це він розповів під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону, пише "ТАСС".
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Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину.
"Якщо що, після 18 березня піду працювати комбайнером", – заявив він.
Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року – річницю анексії Криму Росією.
Путін розповів що робитиме, якщо програє на виборах
Джерело: 24 Канал
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