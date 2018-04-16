Путін "зливає" "ДНР": як окупанти відреагували на відсутність інтернету в Донецьку

Ще в суботу, 14 квітня, в окупованому Донецьку пропав інтернет, перестала працювати низка місцевих теле- та радіокомпаній. Окрім того були перебої в роботі мобільного оператора.

Місцеві мешканці повідомляли, що у місті активно пересувається військова техніка окупантів. Пов’язували це з можливим поновленням активних військових дій та наступом.

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У той же час за даними "Інформаційного спротиву", як серед проросійських бойовиків, так і серед мирного населення ходила версія про те, що "Путін "зливає" Донецьк", а щоб про негативну реакцію місцевих мешканців не дізналися за межами окупованих територій, їх вирішили "відрізати від світу".