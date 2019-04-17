Путін змінив куратора з питань окупованого Донбасу

Господар Кремля Володимир Путін підписав указ, за яким відправив у відставку голову управління президента Росії з прикордонного співробітництва Олега Говоруна.

Відповідний документ з’явився у російській Державній системі правової інформації. Відповідно до нього Путін також призначив на цю посаду Олексія Філатова. Указ підписано 17 квітня 2019 року.

Читайте також: Чиновники в Москві у напружених стосунках через Донбас, – як Путін контролює ОРДЛО

Як пишуть на сайті Кремля мета управління адміністрації, яке очолював Говорун – забезпечувати діяльність президента з питань прикордонного співробітництва з Україною, а також з окупованими країною-агресором Абхазією та Південною Осетією.

За інформацією російських ЗМІ, Говорун є давнім соратником помічника Путіна та "сірого кардинала Кремля" Владислава Суркова. Останнього вважають одним з головних російських високопосадовців, що контролює окупаційну владу Донбасу. Також він представляє Росію у перемовинах щодо Донбасу зі спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером.

За словами Курта Волкера, сьогодні Росія нічого не хоче робити для врегулювання ситуації на Донбасі. Щоправда, як переконує заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, ще наприкінці 2018 року Кремль міг прибрати свої війська зі Сходу України.

Чому це не відбулося? Достатньо увімкнути телевізор, щоб почути, скільки людей в нас виступають за мир будь-якою ціною. З того, що можна сказати: умовно кажучи, побігли перемовники від наших кандидатів з криками про те, що ми прийдемо до влади та все вирішимо. І тому все це зупинилося, на жаль,

– зауважив чиновник.