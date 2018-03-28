Путін знає, як легко трагедія може обернутися проти нього, – західні ЗМІ про пожежу в Кемерово

Пожежа, яка спалахнула 27 березня у торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, згідно офіційних даних, забрала життя 64 людей, серед яких 41 дитина. Російська влада, вже розхитана висилкою сотні своїх дипломатів із різних країн світу, зіткнулася з політичною кризою, викликаною страшною трагедією в Сибіру.

Свідчення вказують на недбалість влади, множаться підозри в корупції. Лише у вівторок Путін прибув на місце надзвичайної події, де заявив про "злочинну недбалість" місцевого керівництва, а в середу оголосив днем загальнонаціональної жалоби, пише кореспондент Le Figaro у Москві П'єр Авріль.

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27 березня у Кемерово протягом декількох годин тисячі жителів протестували, звинувачуючи місцеву владу й оскаржуючи істинність офіційних даних про загиблих, а віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов навіть став на коліна перед натовпом і попросив вибачення у мітингувальників, нагадує автор статті.

Російський уряд, як завжди, поквапився пообіцяти компенсації – по 2 млн рублів (близько 28 тис. євро) за кожну жертву. Паралельно була здійснена спроба обмежити протест у Кемерово. Під час демонстрації один мітингувальник викрикнув Цивільову: "До народу ставляться, як до худоби!", на що віце-губернатор відповів: "Молода людино, ви що, попіаритися на горі хочете?" – переповідає журналіст події в місті після трагедії.

Протестувальником, який насмілився виступити проти російської влади, виявився Ігор Востріков: чоловік утратив під час пожежі трьох дітей у віці від 2 до 7 років, дружину і сестру. Його висловлювання швидко поширилися у соцмережах.

Моєї сім'ї більше немає. Винен керівний режим у моїй країні. Кожен чиновник мріє красти, як Путін. Кожен держслужбовець ставиться до людей, як до бруду. (...) Призначать цапа-відбувайла і закриють тему, а загрози (недбале ставлення, тотальна корупція, споювання і деградація населення) нікуди не подінуться! Путін так і буде сам всіх особисто (точково) карати,

– написав Востріков.

Цинічна відповідь Цивільова вбитому горем чоловіку демонструє, на думку німецького видання Frankfurter Rundschau, наскільки нездатні чиновники з адміністрації Путіна до співчуття.

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У цьому випадку сам Путін є негативним прикладом, адже глава Кремля оголосив національний траур тільки після того, як вимог про нього вже не можна було не помітити, констатує автор матеріалу.

"За тиждень до пожежі люди в Кемерово проголосували за нього, віддавши більше ніж 85% голосів. Невідомо, чи зробили б вони це після реакції держави на трагедію", – зауважує газета.

Тим часом мітинги відбулися не лише у Кемерово. 27 березня ввечері демонстрації, скликані опозиціонером Олексієм навальним, пройшли майже у 50 містах Росії. Зокрема, у столиці РФ на Пушкінську площу люди вийшли, аби вшанувати пам'ять жертв пожежі в Кемерово. Натовп скандував "Росія без Путіна!", "Корупція вбиває!", "Ганьба телебаченню!", "Мовчання означає смерть!".

Ці протести, як зазначає The New York Times , вказують, що Росія далеко не монолітна однопартійна держава, незважаючи на неоднозначні перевибори Путіна.

"Глава Кремля Володимир Путін зіткнувся з похмурою реальністю 27 березня: з народом, розгніваним через загибель дітей, які опинилися замкненими в палаючому торговому центрі в Сибіру", – пояснюється у статті американського видання.

Коментуючи пожежу у Кемерово, президент РФ не згадав, що багато хто, включно із постраждалими, вважають реальною причиною займання державну систему, в тому числі численні корумповані агентства, відповідальні за запобігання пожеж та інших лих.

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Журналіст NYT підкреслює, що, незважаючи на драконівські правила пожежної безпеки та армію інспекторів, які перевіряють їхнє дотримання, Росія має одні з найгірших у світі показників. Так, із 2001 по 2015 роки, згідно з дослідженням Міжнародної асоціації пожежних і рятувальних служб, в РФ унаслідок пожеж було зафіксовано в середньому 7,5 смертей на 100 тис. жителів, у порівнянні з однією в США, 2,7 у Казахстані й 0, 5 у Франції та Німеччині.

Путін знає із гіркого досвіду, як легко трагедія може обернутися проти нього,

– пише кореспондент американської газети, нагадуючи про критику дій влади під час загибелі моряків на підводному човні "Курськ" у 2000 році, під час захоплення заручників на виставі "Норд-Ост" у 2002-у та в Беслані у 2004 році.

"Навіть якщо офіційна версія за кількістю загиблих відповідає дійсності, адже люди вже знають, як влада брехала про Беслан, "Норд-Ост", "Курськ" і ще багато про що... тому себе повинні звинувачувати за такий захмарний рівень недовіри", – написав у своєму Twitter-акаунті адвокат та активіст Калой Ахільгов, якого цитує NYT.

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Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.