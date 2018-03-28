Путін знає, як легко трагедія може обернутися проти нього, – західні ЗМІ про пожежу в Кемерово
Пожежа, яка спалахнула 27 березня у торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, згідно офіційних даних, забрала життя 64 людей, серед яких 41 дитина. Російська влада, вже розхитана висилкою сотні своїх дипломатів із різних країн світу, зіткнулася з політичною кризою, викликаною страшною трагедією в Сибіру.
Свідчення вказують на недбалість влади, множаться підозри в корупції. Лише у вівторок Путін прибув на місце надзвичайної події, де заявив про "злочинну недбалість" місцевого керівництва, а в середу оголосив днем загальнонаціональної жалоби, пише кореспондент Le Figaro у Москві П'єр Авріль.
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27 березня у Кемерово протягом декількох годин тисячі жителів протестували, звинувачуючи місцеву владу й оскаржуючи істинність офіційних даних про загиблих, а віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов навіть став на коліна перед натовпом і попросив вибачення у мітингувальників, нагадує автор статті.
Російський уряд, як завжди, поквапився пообіцяти компенсації – по 2 млн рублів (близько 28 тис. євро) за кожну жертву. Паралельно була здійснена спроба обмежити протест у Кемерово. Під час демонстрації один мітингувальник викрикнув Цивільову: "До народу ставляться, як до худоби!", на що віце-губернатор відповів: "Молода людино, ви що, попіаритися на горі хочете?" – переповідає журналіст події в місті після трагедії.
Протестувальником, який насмілився виступити проти російської влади, виявився Ігор Востріков: чоловік утратив під час пожежі трьох дітей у віці від 2 до 7 років, дружину і сестру. Його висловлювання швидко поширилися у соцмережах.
Моєї сім'ї більше немає. Винен керівний режим у моїй країні. Кожен чиновник мріє красти, як Путін. Кожен держслужбовець ставиться до людей, як до бруду. (...) Призначать цапа-відбувайла і закриють тему, а загрози (недбале ставлення, тотальна корупція, споювання і деградація населення) нікуди не подінуться! Путін так і буде сам всіх особисто (точково) карати,
– написав Востріков.
Цинічна відповідь Цивільова вбитому горем чоловіку демонструє, на думку німецького видання Frankfurter Rundschau, наскільки нездатні чиновники з адміністрації Путіна до співчуття.
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У цьому випадку сам Путін є негативним прикладом, адже глава Кремля оголосив національний траур тільки після того, як вимог про нього вже не можна було не помітити, констатує автор матеріалу.
"За тиждень до пожежі люди в Кемерово проголосували за нього, віддавши більше ніж 85% голосів. Невідомо, чи зробили б вони це після реакції держави на трагедію", – зауважує газета.
Тим часом мітинги відбулися не лише у Кемерово. 27 березня ввечері демонстрації, скликані опозиціонером Олексієм навальним, пройшли майже у 50 містах Росії. Зокрема, у столиці РФ на Пушкінську площу люди вийшли, аби вшанувати пам'ять жертв пожежі в Кемерово. Натовп скандував "Росія без Путіна!", "Корупція вбиває!", "Ганьба телебаченню!", "Мовчання означає смерть!".
Ці протести, як зазначає The New York Times, вказують, що Росія далеко не монолітна однопартійна держава, незважаючи на неоднозначні перевибори Путіна.
"Глава Кремля Володимир Путін зіткнувся з похмурою реальністю 27 березня: з народом, розгніваним через загибель дітей, які опинилися замкненими в палаючому торговому центрі в Сибіру", – пояснюється у статті американського видання.
Коментуючи пожежу у Кемерово, президент РФ не згадав, що багато хто, включно із постраждалими, вважають реальною причиною займання державну систему, в тому числі численні корумповані агентства, відповідальні за запобігання пожеж та інших лих.
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Журналіст NYT підкреслює, що, незважаючи на драконівські правила пожежної безпеки та армію інспекторів, які перевіряють їхнє дотримання, Росія має одні з найгірших у світі показників. Так, із 2001 по 2015 роки, згідно з дослідженням Міжнародної асоціації пожежних і рятувальних служб, в РФ унаслідок пожеж було зафіксовано в середньому 7,5 смертей на 100 тис. жителів, у порівнянні з однією в США, 2,7 у Казахстані й 0, 5 у Франції та Німеччині.
Путін знає із гіркого досвіду, як легко трагедія може обернутися проти нього,
– пише кореспондент американської газети, нагадуючи про критику дій влади під час загибелі моряків на підводному човні "Курськ" у 2000 році, під час захоплення заручників на виставі "Норд-Ост" у 2002-у та в Беслані у 2004 році.
"Навіть якщо офіційна версія за кількістю загиблих відповідає дійсності, адже люди вже знають, як влада брехала про Беслан, "Норд-Ост", "Курськ" і ще багато про що... тому себе повинні звинувачувати за такий захмарний рівень недовіри", – написав у своєму Twitter-акаунті адвокат та активіст Калой Ахільгов, якого цитує NYT.
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Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.
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