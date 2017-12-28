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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Путін знехтував міжнародним етикетом щодо Олімпіади-2018

13:53, сьогодні 2867 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін не має наміру відвідувати зимову Олімпіаду-2018, яка пройде у південнокорейському Пхончані з 9 по 25 лютого, попри запрошення з боку очільника країни Мун Чже Іна.

Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає видання "Известия".

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За його словами, у графіку господаря Кремля наразі є відсутнім візит на Ігри.

"Поки планів щодо Олімпіади-2018 у президента немає", – зауважив Пєсков.

Ресурс нагадує, що Путін також не відвідував і літню Олімпіаду-2016, яка відбулася в бразильському Ріо-де-Жанейро. Таке рішення господар Кремля ухвалив після того, як значну частину російських спортсменів не допустили до участі в першості.

Зауважимо, що у вересні 2017 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін особисто запросив російського лідера на Олімпіаду в Пхончані.

Нагадаємо, 5 грудня Міжнародний олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в Зимових Олімпійських іграх 2018 року. Російським спортсменам, які не попались на допінгу, дозволили взяти участь в Олімпіаді, проте під нейтральним прапором і без жодної російської символіки.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Південна Корея Олімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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