Путін знову запереймався долею окупованого Росією Криму

Президент Росії Володимир Путін доручив російському уряду опрацювати питання про будівництво суден, які нібито зроблять окупований Кремлем Крим набагато доступнішим з транспортної точки зору. Мета такого кроку – так би мовити, розвиток туризму на анексованому півострові.

Відповідне розпорядження російський лідер дав за підсумками зустрічі з членами російського Кабінету міністрів, передає прес-служба Кремля.

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Опрацювати питання щодо доцільності розміщення на російських суднобудівних підприємствах додаткових замовлень на будівництво суден з метою розвитку туризму на території Кримського півострова та забезпечення транспортного сполучення,

– доручив Путін.

Президент Росії Путін установив термін на виконання цього доручення до 1 грудня 2019 року. Відповідальними він призначив прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, так званого "очільника Криму» Сергія Аксьонова та "губернатора Севастополя» Дмитра Овсянникова.

Задля посилення як свого, так і авторитету окупаційної влади Путін також доручив російському уряду:

– підготувати пропозиції щодо реалізації заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку Криму та Севастополя на період до 2025 року (фінансування передбачено за рахунок коштів федерального бюджету);

– подати пропозиції щодо розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами на територіях Криму та Севастополя, включно зі створенням оптово-розподільних центрів і будівництвом овоче- та плодосховищ;

– забезпечити підготовку необхідної документації щодо використання Міжгірського водосховища для усунення дефіциту води у Криму (фінансування цих заходів здійснюватимуться за рахунок коштів федерального бюджету).

Зауважимо, що наприкінці березня у Держдумі РФ заявили, що це саме Україна здійснювала "анексію півострова протягом 23 років", відтак Кремль збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці Криму. В Україні на чергову провокацію Росії тоді відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він, зокрема, назвав такі слова черговою кризою жанру й натякнув: у такому разі, українці можуть вимагати компенсації за кілька століть російської окупації.

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Згодом прем’єр Росії Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочій групі Держдуми з оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України. Тепер же окупаційна адміністрація Криму займається активною підготовкою "аналітичного документа про збитки", які Україна начебто завдала Криму. До слова. окупанти вже вирішили, що збитки будуть оцінювати за період з кінця 1991 року по березень 2014 року.

Робоча група врахує всі проблеми, з якими зіткнулася республіка, в тому числі питання, що виникли після возз'єднання з Росією: водна, енергетична, продовольча блокади,

– зазначив представник окупаційної адміністрації Юхим Фікс.

За його словами, під час "розрахунку збитків, завданих Криму Україною", можна спиратися на долар за тим курсом, яким він є на момент роботи комісії.