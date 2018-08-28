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Путін зняв з посад 15 генералів у важливих силових відомствах

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Президент РФ Володимир Путін звільнив з посад 15 генералів у 4 силових відомствах
Президент РФ Володимир Путін звільнив з посад 15 генералів у 4 силових відомствах / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін підписав указ щодо звільнення та призначення на посади у деяких федеральних державних органах. Таким чином, 15 генералів покинули свої місця у чотирьох силових відомствах: Слідчому комітеті, Міністерстві внутрішніх справ, Федеральній службі виконання покарань і у Міністерстві надзвичайних ситуацій.

Відповідний документ опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Відповідно до указу, було звільнено найбільше генералів у МВС – свої посади, зокрема, втратили керівники ульяновського і брянського головних управлінь Юрій Варченко та Валентин Кузьмін, а також начальник департаменту інформаційних технологій, зв'язку та захисту інформації МВС Сергій Ляшенко.

Щодо МНС РФ, то нові місця роботи доведеться шукати трьом генерал-майорам – це начальники регіональних управлінь у Томській, Мурманській і Сахалінській областях Михайло Бегун, Володимир Гусєв і Денис Ільїнов відповідно.

У Слідчому комітеті, зі свого боку, відсторонено від займаних посад першого заступника голови управління у Південному військовому округу Дмитра Васильєва, а також начальників регіональних головних управлінь у Кемеровській області Сергія Калінкіна та Ханти-Мансійському окрузі – Югрі Анвара Ахмедзянова.

Своїх посад позбулися й три генерали ФСВП: керівники управлінь служби у Омській і Волгоградській областях Сергій Корючін і Павло Радченко, а також начальник управління ФСВП у Комі Ігор Ванєєв.

Також Путін своїм указом звільнив з посади заступника міністра МНС Владлена Аксьонова.

Нагадаємо, схожий указ Володимир Путін підписував на початку квітня. Тоді своїх посад позбулися одинадцять російських генералів зі структур МВС, ФСВП, МНС і СК.

Джерело: 24 канал
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