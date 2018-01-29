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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Путін зрозумів, що втиснути "ракову пухлину Лугандонію" в Україну не вдасться, тому перейшов до нової тактики, – Піонтковський

22:28, 29 січня 3586 Читать новость на русском
Путін хоче передати окуповані території Донбасу як
Путін хоче передати окуповані території Донбасу як "ракову пухлину"

Події на Донбасі та реакція на них світової спільноти змушують президента Росії Володимира Путіна щораз вдаватися до зміни тактики, щоб досягти своєї мети.

Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський у інтерв’ю виданню "Гордон".

"Після падіння концепції "русского мира" та "Новоросії", Путін обрав досить підступну тактику, про що говорять так звані Мінські угоди. Адже Путін не хоче анексувати захоплену ним територію, яку я звик називати "Лугандонією". Він хоче заштовхнути її на територію України, як ракову пухлину, зробити всіх цих "гіві", "мазаєв", "бабаїв", "захарченок" державними діячами України, членами Ради і тим самим блокувати розвиток країни. І три роки він, власне, цим займався", – заявив Піонтковський.

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При цьому, за словами політолога, Путін у своїх намірах вдало використовував іноземні делегації, які приїжджали до Києва вмовляти українську владу внести зміни до Конституції, щоб провести федералізацію країни.

"Цей тиск – змінити закон, щоб заштовхнути цю ракову пухлину, як частину політичного тіла України, – був досить наполегливим з боку західних союзників України, поки поступово вони не зрозуміли, в чому полягає задум Путіна. Цей тиск послабився, і зараз Путін зрозумів, що йому не вдасться така тактика, тому перейшов до нового етапу – як би інституалізації цієї "Лугандонії". Вже і російський рубль там, і російські паспорти", – відзначив експерт.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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