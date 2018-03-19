Путін зустрівся з учасниками виборів: Собчак росіяни не почули, Явлінський говорив про Україну

Як і було обіцяно, чинний господар Кремля Володимир Путін провів зустріч зі своїми суперниками на виборах президента Росії. На заході зібралися усі учасники передвиборчих перегонів, в тому числі й опозиціонери Григорій Явлінський і Ксенія Собчак.

Під час зустрічі Путін, зокрема, закликав усіх спільно працювати на благо країни та задля подолання викликів, з якими стикається Росія.

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Зрозуміло, ми приділимо належну увагу і питанню обороноздатності країни. Але одразу хочу Вам сказати, що ніхто не збирається розганяти гонитву озброєнь. Одразу Вам скажу ми будемо вибудовувати взаємини з усіма державами світу таким чином, аби вони були конструктивними. Будемо налаштовуватися самі та будемо налаштовувати наших партнерів на діалог. Звичайно, будемо боротися і за забезпечення наших власних інтересів", – зауважив російський президент.



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Опісля свого монологу Путін дав слово своїм суперникам. Першою взялася виступити Ксенія Собчак, однак на її виступі трансляція на федеральних телеканалах перервалася. Як пишуть російські ЗМІ, цілком імовірно у Кремлі промови кандидатів вирішили зробити закритими.

Щоправда згодом про кремлівська інформаційна агенція "РИА Новсти" оприлюднила заяву іншого опозиціонера Григорія Явлінського , який минулі вибори назвав "плебісцитом", оскільки "жодної конкретної боротьби на них не було".



Григорій Явлінський під час зустрічі із Путіним

"Вважаю, що політика в Росії потребує докорінних змін. Це стосується політики економічної, зовнішньої та внутрішньої. Перш за все, необхідна нормалізація взаємин з Україною тв. виведення військ із Сирії. Потрібні докорінні економічні реформи, недопущення гонки озброєнь і великої війни", – зауважив політик.

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Нагадаємо, напередодні у передвиборчому штабі Ксенії Собчак заявили, що вони домагатимуться скасування результатів голосування на 20 виборчих дільницях.