У Путіна проблеми з надмірним вживанням наркотиків, – Буданов

У російського диктатора Володимира Путіна є проблеми зі зловживанням наркотичних речовин. Схоже, що президент країни-агресора таки довго не проживе.

Принаймні на це сподівається керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Це він повідомив про проблеми Путіна із забороненими речовинами в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову, інформує 24 Канал.

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Так, за словами Буданова, Путін є наркозалежним.

У нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато,

– заявив Буданов.

Також, за його словами, керівник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, може виявитися переможцем у внутрішньому конфлікті, який все більше розгорається у Росії.

А ось на запитання, чи можуть усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії нового тирана, – Буданов сказав "так".

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