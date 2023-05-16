У Путіна проблеми з надмірним вживанням наркотиків, – Буданов
У російського диктатора Володимира Путіна є проблеми зі зловживанням наркотичних речовин. Схоже, що президент країни-агресора таки довго не проживе.
Принаймні на це сподівається керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Це він повідомив про проблеми Путіна із забороненими речовинами в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову, інформує 24 Канал.
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Так, за словами Буданова, Путін є наркозалежним.
У нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато,
– заявив Буданов.
Також, за його словами, керівник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, може виявитися переможцем у внутрішньому конфлікті, який все більше розгорається у Росії.
А ось на запитання, чи можуть усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії нового тирана, – Буданов сказав "так".
У Путіна рак
- Раніше керівник ГУР МО також заявляв, що російський президент невиліковно хворий – у нього рак.
- Тож, Путін помре, як не від наркотиків, так від раку. Можливо, саме тому диктатор і став наркозалежним, втрачати йому нема чого.