Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту

Черговий скандал у грузино-російських відносинах продовжує набирати обертів. Так, після нецензурної лексики з боку грузинського журналіста Георгія Габунії на адресу очільника Кремля, російська Держдума збирається заборонити імпорт вина та мінеральної води з країни. Окрім того, російські депутати хочуть заморозити грошові перекази в Грузію.

Про це з посиланням на слова спікера російської Держдуми В’ячеслава Володіна інформує "Интерфакс".

Ввести такі обмеження запропонував очільник президентської партії "Єдина Росія" в парламенті Сергій Неверов. Його підтримали фракції "Справедлива Росія", КПРФ і ЛДПР.

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Також про підтримку цього рішення профільним комітетом з міжнародних відносин заявив його глава Леонід Слуцький. Він зазначив, що якщо уряд запропонує ще більш жорсткі заходи у відповідь на нецензурне висловлювання на адресу президента Володимира Путіна з боку ведучого телеканалу "Руставі 2", то депутати це підтримають.

На його думку, в таких випадках "треба реагувати максимально жорстко, і бити по руках, щоб кому б то не було повторювати подібні речі в Грузії і в будь-якій країні світу не кортіло".

Окрім того, у своїй люті та бажанні помсти депутати Держдуми РФ вважають, що грузинський журналіст, який вилаявся на адресу Путіна, має постати перед російським судом. Окрім того, представника ЗМІ хочуть екстрадувати в Росію.

Треба залучати до кримінальної відповідальності представника Грузії, який поводився по-хамськи, неправильно, ображаючи главу держави, екстрадувати його на територію Росії, щоб наш суд визначив міру відповідальності відповідно до законодавства нашої країни, а далі будуть вже приймати рішення, де він буде відбувати термін – на території Росії або на території Грузії,

– висловився спікер Володін.

Що відомо про мати на адресу Путіна на грузинському ТБ? В ефірі грузинського телеканалу "Рустави 2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до Володимира Путіна. Використовуючи нецензурну лексику, він пропонував президенту РФ "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав президента "смердючим окупантом" й у грубій формі згадав його рідних.



Такі дії журналіста засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі. А у МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".



Окрім того, 8 липня "Рустави 2" припинив ефір через протести під офісом телеканалу. Цікаво, що засудити дії журналіста прийшли не пересічні грузини, а люди, яких зібрала влада.

Відеозвернення журналіста Габунія в ефірі "Рустави 2" (18+):

Это эфир грузинского телеканала «Рустави-2» (18+)

Руководство канала отказалось за это извиняться.

Эти люди потеряли абсолютно все человеческое.

Грузия - фантастическое разочарование! pic.twitter.com/uAINJaIHyD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 липня 2019 р.

Чому загострились і без того непрості відносини РФ і Грузії, а також про антиросійські протести в країні – читайте тут.