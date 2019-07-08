19:40
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту

      5281 Читать новость на русском
      Путіна обматюкали на грузинському телебаченні журналіст Георгій Габунія
      Російська Держдума / сайт Держдуми

      Черговий скандал у грузино-російських відносинах продовжує набирати обертів. Так, після нецензурної лексики з боку грузинського журналіста Георгія Габунії на адресу очільника Кремля, російська Держдума збирається заборонити імпорт вина та мінеральної води з країни. Окрім того, російські депутати хочуть заморозити грошові перекази в Грузію.

      Про це з посиланням на слова спікера російської Держдуми В’ячеслава Володіна інформує "Интерфакс".

      Ввести такі обмеження запропонував очільник президентської партії "Єдина Росія" в парламенті Сергій Неверов. Його підтримали фракції "Справедлива Росія", КПРФ і ЛДПР.

      Читайте також: Між Росією та Грузією заборонили пряме авіасполучення: реакція росіян

      Також про підтримку цього рішення профільним комітетом з міжнародних відносин заявив його глава Леонід Слуцький. Він зазначив, що якщо уряд запропонує ще більш жорсткі заходи у відповідь на нецензурне висловлювання на адресу президента Володимира Путіна з боку ведучого телеканалу "Руставі 2", то депутати це підтримають.

      На його думку, в таких випадках "треба реагувати максимально жорстко, і бити по руках, щоб кому б то не було повторювати подібні речі в Грузії і в будь-якій країні світу не кортіло".

      Окрім того, у своїй люті та бажанні помсти депутати Держдуми РФ вважають, що грузинський журналіст, який вилаявся на адресу Путіна, має постати перед російським судом. Окрім того, представника ЗМІ хочуть екстрадувати в Росію.

      Треба залучати до кримінальної відповідальності представника Грузії, який поводився по-хамськи, неправильно, ображаючи главу держави, екстрадувати його на територію Росії, щоб наш суд визначив міру відповідальності відповідно до законодавства нашої країни, а далі будуть вже приймати рішення, де він буде відбувати термін – на території Росії або на території Грузії,
      – висловився спікер Володін.

      Що відомо про мати на адресу Путіна на грузинському ТБ? В ефірі грузинського телеканалу "Рустави 2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до Володимира Путіна. Використовуючи нецензурну лексику, він пропонував президенту РФ "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав президента "смердючим окупантом" й у грубій формі згадав його рідних.

      Такі дії журналіста засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі. А у МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".

      Окрім того, 8 липня "Рустави 2" припинив ефір через протести під офісом телеканалу. Цікаво, що засудити дії журналіста прийшли не пересічні грузини, а люди, яких зібрала влада.

      Відеозвернення журналіста Габунія в ефірі "Рустави 2" (18+):

      Чому загострились і без того непрості відносини РФ і Грузії, а також про антиросійські протести в країні – читайте тут.

      blog_ava
      Мають тиждень: Зеленський озвучив умову бойовикам через міст у Станиці Луганській
      сьогодні
      6411
      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини Грузії Журналісти Антиросійські протести у Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Больная планета
      сьогодні , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 51
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      сьогодні , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 2494
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      438
      Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик
      сьогодні , 19:01 Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик
      Євгенія Мазур 386
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1589
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук