Путіна у взутті на високих підборах знову "спіймали" на фото

Президента Росії Володимира Путіна знову помітили у взутті з нетрадиційно високими як на чоловіче взуття підборами. Так, лідера Кремля зняли на фото у відповідному взутті на зустрічі з так званим президентом невизнаної Південної Осетії Анатолієм Бібіловим.

Відповідне фото у своєму Telegram-каналі опублікував політолог Олексій Голобуцький.

"Путін на честь зустрічі з "президентом Південної Осетії" Бібіловим відмовився від класичної шпильки і віддав переваги туфлям на широких підборах. Висота підборів також була обрана явно менша від класичних 12 сантиметрів. Штани так само подовжені до асиметричної "гармошки" внизу", – зауважив політолог.

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Повідомлення Голобуцького