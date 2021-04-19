Путіну не потрібні сотні домовин перед виборами, – Яковенко про плани Кремля щодо України

Володимиру Путіну до виборів у Росії у вересні 2021 року не потрібні сотні домовин через війну, які не можливо буде сховати. Ймовірність такого розвитку подій може впливати на плани Кремля щодо України.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувався громадський активіст та депутат Харківської міської ради Дмитро Булах.

До теми Крим вже став потужною російською військовою базою, – дослідник Сonflict Intelligence Team

Ігор Яковенко: Російське суспільство не є суб'єктом, воно не є "актором" політики (Кремля – 24 канал). Людям, які будуть отримувати домовини у російських селах буде боляче, проте це не конвертується у серйозний вплив на владу.

До виборів у вересні Володимиру Путіну, ймовірніше, не потрібні навіть сотні домовин, які не можливо буде сховати. Тому це може бути зупиняючим ефектом.

Про наміри Путіна щодо України

Ігор Яковенко: Якщо стати на сторону диктатора, який старається відновити імперію – основна його ідея полягає в тому, щоб упхнути терористичне угруповання всередину України.

Це основний план. В цьому мета мінських угод та всієї політики. Путіну потрібна Україна, а не ці уламки.

Передбачити дії людини, яка страждає усіма ознаками політичного маніяка – важко. Це була б відмова від головної лінії та серйозна поразка Путіна (якщо Росія визнає так звані республіки на Донбасі – 24 канал). Якщо це станеться, то це буде відмовою від всієї ідеї імперії та він не матиме більше можливостей впливати на Україну.

Актуально Путіну потрібна вся Україна, а не ці уламки, – російський журналіст Яковенко

Тоді вся ідея знищення України буде ліквідована, а Росія шукатиме нові шляхи знищення України.

Я думаю, що провокації (Кремля – 24 канал) будуть, питання – мета провокацій. Я не думаю, що наразі ймовірність вторгнення велика. Зрозуміло, що безумство Путіна не можна обчислити. Однак ймовірність того, що вся "армада", яка перебуває на кордонах України, вторгнеться, я розцінюю як невисоку, хоча вона постійно росте.

Російські війська на кордонах України: що треба знати

Росія, прикриваючись військовими навчаннями, почала активно стягувати війська до кордонів України..

За інформацією розвідки України, до 20 квітня росіяни прагнуть стягнути 110 тисяч військових.

У середині квітня 2021 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць озброєння, наразі на Донбасі фіксують сотні одиниць військової техніки окупантів.

Про ймовірні домовленості Добкіна та Кернеса з Москвою

Дмитро Булах: Те, що після того, як у Харкові великий мітинг завадив проведенню "з'їзду депутатів південного сходу України" і після цього Кернес з Добкіним кудись полетіли – це правда. Але ми тут бачимо 2 версії подій Фукса та Гіркіна, вони в чомусь перечать одна одній.

Те, що з росіянами були якісь домовленості, у мене не викликає жодних сумнівів ще з 2014 року. Ще відтоді я вважаю, що замах на Кернеса був через невиконані зобов'язання саме перед росіянами. Вони намагалися покарати Кернеса за те, що він не стримав свого слова, на мій погляд.

Ватажок бойовиків Ігор Гіркін розповів, що Геннадій Кернес і Михайло Добкін у 2014 році літали в Москву на зустріч з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, щоб обговорити створення "ХНР".

Власне Добкін, я думаю, був у певних комунікаціях з росіянами, але жодних питань від наших спецслужб ні до Кернеса, ні до Добкіна, ні до оточення – не було.

Замах на Кернеса: коротко