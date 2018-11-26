Путіну плювати на введення воєнного стану, він хоче закрити для України Азовське море, – Яковина

Володимир Путін плювати хотів на введення або невведення воєнного стану. Це історія суто для внутрішнього вживання. Після всього цього інциденту він напевно спробує повністю закрити для України Азовське море.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор і політичний оглядач Іван Яковина.

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За словами Яковини, Путін уже давно шукав привід, щоб забрати в України Азовське море – і ось, можна сказати, такий привід знайшовся. "За допомогою такої блокади Путін зможе тиснути на українську економіку, яка сильно залежить від експорту сталі з порту Маріуполя. Це може виявитися дуже великою проблемою", – відповів він.

А Москва зараз на всю котушку буде використовувати моряків, які опинилися в заручниках. Пам'ятайте, одну лише льотчицю Надію Савченко свого часу обміняли на двох російських військових, які потрапили в полон на Донбасі. Уявляєте, яку ціну Кремль запросить за екіпаж трьох українських кораблів? Це складно собі навіть уявити,

– наголосив політичний оглядач.

Проте Яковина зазначив, що швидше за все, на своїх полонених Путін міняти не буде – люди ці йому не потрібні.

Для України ж зараз найбільш виграшна дипломатична стратегія – це концентрація уваги всього світу на порушення Москвою правил свободи судноплавства. Для зовнішньополітичної доктрини США свобода судноплавства завжди була, є і буде священною коровою. Заради її захисту вони можуть піти на найсерйозніші заходи,

– додав Яковина.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 26 листопада 2018

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.