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      Путіну встановили ще один надгробок у Росії: фото

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      Путіну знову встановили надгробок у Санкт-Петербурзі
      Путіну знову встановили надгробок у Санкт-Петербурзі / Фото з відкритих джерел

      У російському Санкт-Петербурзі знову встановили надгробок президенту Володимиру Путіну. Це вже другий такий випадок з початку квітня. На цей раз активісти залишили на так званій надгробній плиті напис "Політичний труп в Російській Федерації".

      Вперше нове фото надгробку зі світлиною Путіна опублікували у мережі вчора, 10 квітня. Проте, де саме у місті розмістили пам'ятник наразі невідомо.

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      Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест,
      – зазначили активісти.

      Як видно на фото, на надгробку розмістили портрет російського президента, його "роки життя" – 1952-2019, а також напис "Політичний труп в Російській Федерації". 

      Це вже другий такий випадок у Санкт-Петербурзі. 3 квітня активісти поставили схожий надгробок Путіну поблизу Ісаакіївського собору. На ньому також було фото російського президента, рік народження і "смерті" (2019 рік) та напис "Зрадив народ Росії". Самих активістів руху "АгітРоссія", які й встановили пам'ятник, заарештували на дев'ять діб.


      Надгробок Путіну, який становили у Санкт-Петербурзі 3 квітня

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини Новини політики
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