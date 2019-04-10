Путіну встановили ще один надгробок у Росії: фото

У російському Санкт-Петербурзі знову встановили надгробок президенту Володимиру Путіну. Це вже другий такий випадок з початку квітня. На цей раз активісти залишили на так званій надгробній плиті напис "Політичний труп в Російській Федерації".

Вперше нове фото надгробку зі світлиною Путіна опублікували у мережі вчора, 10 квітня. Проте, де саме у місті розмістили пам'ятник наразі невідомо.

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Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест,

– зазначили активісти.

Як видно на фото, на надгробку розмістили портрет російського президента, його "роки життя" – 1952-2019, а також напис "Політичний труп в Російській Федерації".

Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.

Санкт-Петербург 2019"

Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx — Агит Россия (@agit_ru) 10 квітня 2019 р.

Це вже другий такий випадок у Санкт-Петербурзі. 3 квітня активісти поставили схожий надгробок Путіну поблизу Ісаакіївського собору. На ньому також було фото російського президента, рік народження і "смерті" (2019 рік) та напис "Зрадив народ Росії". Самих активістів руху "АгітРоссія", які й встановили пам'ятник, заарештували на дев'ять діб.