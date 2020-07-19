У Києві жінка випила, спричинила ДТП, влаштувала бійку й роздяглася: фото, відео
Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинила 18 липня ДТП у Києві. Коли ж на місце інциденту прибули поліцейські, вона влаштувала бійку й роздяглася.
П'яна жінка на автомобілі Peugeot влаштувала 18 липня ДТП на парковці "Мегамаркету", що на вулиці Антоновича у Києві, повідомляє у Dtp.kiev.ua.
Читайте також П'яний водій Ford влетів у Subaru і втік: деталі ДТП на Північному мості Києва
Вона врізалася в інший автомобіль. На місце аварії прибули правоохоронці. Тоді жінка влаштувала скандал із бійкою і роздяганням.
Поліцейські були змушені надягнути на порушницю наручники. Згодом на місце інциденту прибув і чоловік винуватиці ДТП. Він пообіцяв її тримати, щоб заспокоїти.
П'яна жінка влаштувала у Києві ДТП, бійку й роздягання / Фото Dtp.kiev.ua
У Києві жінка в’їхала в автівку і влаштувала скандал: дивіться відео
Зверніть увагу Цифра шокує: скільки людей загинули в ДТП за роки незалежності України
Що загрожує водіям за п’яну їзду
Рада 13 липня проголосувала у першому читанні за законопроєкт, який посилилює відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо водій у такому стані спричинить смертельну аварію – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.
Які штрафи передбачає законопроєкт:
- за п'яне водіння – штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік;
- повторне порушення протягом року – 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб;
- якщо водій впродовж року попадається третій раз, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).
- вживання алкоголю або наркотиків після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до трьох років.
Документ також пропонує збільшити термін ув'язнення до 7 – 12 років за водіння у "стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння", яке призвело до загибелі кількох людей.