Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинила 18 липня ДТП у Києві. Коли ж на місце інциденту прибули поліцейські, вона влаштувала бійку й роздяглася.

П'яна жінка на автомобілі Peugeot влаштувала 18 липня ДТП на парковці "Мегамаркету", що на вулиці Антоновича у Києві, повідомляє у Dtp.kiev.ua.

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Вона врізалася в інший автомобіль. На місце аварії прибули правоохоронці. Тоді жінка влаштувала скандал із бійкою і роздяганням.

Поліцейські були змушені надягнути на порушницю наручники. Згодом на місце інциденту прибув і чоловік винуватиці ДТП. Він пообіцяв її тримати, щоб заспокоїти.



П'яна жінка влаштувала у Києві ДТП, бійку й роздягання / Фото Dtp.kiev.ua

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Що загрожує водіям за п’яну їзду

Рада 13 липня проголосувала у першому читанні за законопроєкт, який посилилює відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо водій у такому стані спричинить смертельну аварію – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.

Які штрафи передбачає законопроєкт:

за п'яне водіння – штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік;

– штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік; повторне порушення протягом року – 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб;

протягом року – 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб; якщо водій впродовж року попадається третій раз , йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав). вживання алкоголю або наркотиків після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до трьох років.

Документ також пропонує збільшити термін ув'язнення до 7 – 12 років за водіння у "стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння", яке призвело до загибелі кількох людей.