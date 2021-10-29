Туди одразу викликали правоохоронців. Вони по прибуттю вирішили, що потрібна й швидка допомога.
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Знадобилася госпіталізація
Матір малюка від великої кількості випитого була практично непритомна. Один із патрульних поклав немовля у візок і накрив своєю курткою.
Коли прибули лікарі швидкої, передусім оглянули малюка. Вони констатували, що йому необхідна госпіталізація. Які саме травми в нього були – невідомо.
Вже не перший випадок у неї
Також у лікарню забрали й п'яну жінку. Туди приїхали слідчі та почали з'ясовувати обставини інциденту.
Виявилося, що 21-річну горе-матір уже притягували до відповідальності за схоже правопорушення. Наразі невідомо, чи покарають її цього разу.
Як відреагували на це користувачі мережі:
- Жодного материнського інстинкту. У дитячому будинку дитина хоч жива залишиться! А матусю на облік!
- Хтось по лікарях і храмах бігає, щоб дитину вимолити, а хтось ось так…
- Забрати малюка до дитячого будинку там йому буде краще і за ним буде догляд.
- Матусю су*а посадити та позбавити батьківських прав.