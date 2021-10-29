П'яна матір з Дніпра обурила мережу: візок перекинутий, а дитина в крові

У Дніпрі 28 жовтня перехожі помітили перекинутий дитячий візок, поряд з яким лежав закривавлений малюк. Також поряд була горе-матір у стані алкогольного сп'яніння.

Туди одразу викликали правоохоронців. Вони по прибуттю вирішили, що потрібна й швидка допомога.

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Знадобилася госпіталізація

Матір малюка від великої кількості випитого була практично непритомна. Один із патрульних поклав немовля у візок і накрив своєю курткою.

Коли прибули лікарі швидкої, передусім оглянули малюка. Вони констатували, що йому необхідна госпіталізація. Які саме травми в нього були – невідомо.

Вже не перший випадок у неї

Також у лікарню забрали й п'яну жінку. Туди приїхали слідчі та почали з'ясовувати обставини інциденту.

Виявилося, що 21-річну горе-матір уже притягували до відповідальності за схоже правопорушення. Наразі невідомо, чи покарають її цього разу.

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