Він намагався її розбудити, проте це було безрезультатно. Згодом хлопчик сказав, що голодний.

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Збоку лежала пляшка

Його нагодували працівники ресторану, який розташований неподалік. Біля матері хлопчика лежала пляшка від міцного пива "Арсенал" і сірники.

Разом із небайдужими пішоходами працівники ресторану викликали поліцію. Проте жінка прокинулася та втекла разом зі своїм сином до приїзду правоохоронців.

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