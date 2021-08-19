П'яна матір спала на лавці: на Дніпропетровщині нагодували маленького хлопчика

19 серпня 2021 , 17:11
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Джерело:

5692.com.ua

У Кам'янському на Дніпропетровщині 17 серпня в парку помітили маленького хлопчика, який гуляв сам. Потім він підійшов до жінки, яка спала на лавці.

Він намагався її розбудити, проте це було безрезультатно. Згодом хлопчик сказав, що голодний.

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Збоку лежала пляшка

Його нагодували працівники ресторану, який розташований неподалік. Біля матері хлопчика лежала пляшка від міцного пива "Арсенал" і сірники.

Разом із небайдужими пішоходами працівники ресторану викликали поліцію. Проте жінка прокинулася та втекла разом зі своїм сином до приїзду правоохоронців.

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Автор: Олександр Марчак