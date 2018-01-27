П’яна 13-літня дівчина попала під колеса автомобіля, коли сиділа посеред дороги

В ніч на суботу, 27 січня, поблизу Миколаєва автомобіль Daewoo Lanos збив 13-річну школярку, яка сиділа на дорозі. Як виявилося згодом, дівчина перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Автомобіль їхав зі сторони Миколаєва в напрямку села Калинівка. Біля села Мішково-Погорілове, прямо на проїжджій частині сиділа дівчинка. Водій не помітив перешкоду і наїхав на неї, пишуть "Новости-N".

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В результаті ДТП школярка отримала важкі травми – у неї переломи обох ніг, черепно-мозкова травма і інші пошкодження. "Швидка" доставила дівчинку в Миколаївську обласну дитячу лікарню. Вона знаходиться в реанімації, стан розцінюється як вкрай важкий.

Під час проведення аналізів, у потерпілої в крові виявлено 2 проміле алкоголю.

Як виявилося, 13-річна школярка разом зі старшою 16-річною сестрою та її хлопцем пішли на дискотеку в сусіднє село Воскресенське. Там сестри випили спиртного. У якій кількості – не відомо. На зворотному шляху з дискотеки додому, в стані алкогольного сп'яніння, молодша сестра несподівано кудись побігла. Попри те, що старша сестра намагалася її наздогнати, вони не могли її знайти. Як виявилося згодом, дівчинка сіла на дорогу, де і потрапила під машину.