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П'яна бійка через аварію відбулася у Києві

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У Києві на Солом'янській площі сталося ДТП, через яке зчинилася п'яна бійка
У Києві на Солом'янській площі сталося ДТП, через яке зчинилася п'яна бійка / dtp.kiev.ua

Увечері 7 червня у Києві на Солом’янській площі сталося зіткнення легковика Audi, велосипеда та тролейбуса. На щастя, обійшлося без важких травм. Щоправда, у цей же момент на зупинцы зчинилися п'яна бійка.

Про це пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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"Cпочатку зіткнулися велосипедист і Audi: водій авто, уникаючи удару, зачепив тролейбус. Велосипедист не зазнав важких травм, і учасники разом з поліцією розібралися на місці", – зазначають журналісти.

Щоправда, у цей же час на зупинці сталася ще сутичка, яку влаштували п’яні перехожі.

"Нетверезі глядачі не зійшлися щодо єдиної версії аварії, в результаті чого патрульні втихомирили двох бешкетників і доправили їх до райвідділу, – підкреслюється у дописі.

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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