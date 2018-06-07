П'яна бійка через аварію відбулася у Києві

Увечері 7 червня у Києві на Солом’янській площі сталося зіткнення легковика Audi, велосипеда та тролейбуса. На щастя, обійшлося без важких травм. Щоправда, у цей же момент на зупинцы зчинилися п'яна бійка.

Про це пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: У Києві водій позашляховика заблокував рух трамваїв влаштувавши ДТП

"Cпочатку зіткнулися велосипедист і Audi: водій авто, уникаючи удару, зачепив тролейбус. Велосипедист не зазнав важких травм, і учасники разом з поліцією розібралися на місці", – зазначають журналісти.

Щоправда, у цей же час на зупинці сталася ще сутичка, яку влаштували п’яні перехожі.

"Нетверезі глядачі не зійшлися щодо єдиної версії аварії, в результаті чого патрульні втихомирили двох бешкетників і доправили їх до райвідділу, – підкреслюється у дописі.