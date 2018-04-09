П'яна бійка з кривавими наслідками сталася у Києві

Увечері 8 квітня у Києві на Оболоні сталися одне за одним п’яна бійка, ножове поранення в обличчя та зникнення гаманця у потерпілого. Причина інциденту є пов’язаною із вживанням алкоголю.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією журналістів, спершу двоє чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, щось між собою не поділили, коли один заходив у під’їзд, а інший виходив.

"Слово за слово та почалася бійка. Одному набридло просто так махати кулаками, і він дістав ніж. Пирнув прямо під око. Невідомо, чим би закінчилось, якби все це не побачив чоловік, який сидів в авто. Він миттю вибіг з машини, намагався заспокоїти чоловіка з ножем, але марно. Довелося використати газовий балон", – підкреслюється у дописі.

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Додамо, що під час бійки у потерпілого зник гаманець, однак його потім знайшли патрульні поліцейські, що прибули на виклик щодо інциденту, – лежав у кількох метрів від місця бійки.

У підсумку чоловіка, якому було поранено обличчя, доправили до лікарні. На місці також працювала слідчо-оперативна група.