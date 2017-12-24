П’яна чиновниця влаштувала розбірки з поліцією в Одесі: відео
Ввечері 23 грудня в Одесі поліція зупинила автомобіль Nissan Micra, водійка якого була у стані алкогольного сп'яніння. При цьому жінка влаштувала скандал.
Про це пише видання "Думская".
При складанні протоколу жінка вела себе неадекватно, ображала патрульних і намагалася вдарити журналіста, який знімав те.
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При цьому весь цей час з нею поруч перебувала дитина, який їхав з нею в машині, поки її не зупинили інспектори.
У соцмережах впізнали жінку. Нею виявилася заступниця начальника департаменту надання адміністративних послуг Одеської міськради.
Як розповіли в поліції, машину в результаті поставили на штрафмайданчик.
Скандал в Одесі
П’яна чиновниця влаштувала розбірки з поліцією