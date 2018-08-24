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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

П'яна і чарівна, – у мережі відреагували на нове фото Насті Каменських

1394 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото із соцмереж

Українська співачка Настя Каменських здивувала новим фото зі столичного кафе. У мережі одразу ж прокоментували світлину, додавши, що зірка має не найкращий вигляд.

Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру з псевдонімом NK, стала активним блогером. Співачка показує, як проводить свої будні та демонструє струнку фігуру на відпочинку. Однак деякі знімки викликають не тільки захват у її прихильників, але й привертають до коментування хейтерів. 

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Так, артистка відсвяткувала день народження подруги в одному зі столичних кафе. Настя Каменських показала фото з вечірки, на якому вона позує разом з іменинницею. 

 

Користувачі мережі одразу ж звернули увагу на примружені очі артистки. Люди припустили, що Настя Каменських добряче хильнула алкоголю, інші ж засипали зірку компліментами. "Ви чарівні", "Красуня", "Ти найкраща", "Прекрасна, як завжди", – написали користувачі мережі. 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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