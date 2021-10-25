У мережі оприлюднили відео, де добре видно цей інцидент. Про те, що люди на записі є правоохоронцями, повідомили журналістам анонімні джерела.
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Кинув і бив лежачого
Потерпілий, якого звати Олександр, у закладі відпочивав із дружиною. Потім один із поліцейських почав діалог із жінкою та через це почалася перепалка.
Правоохоронці нібито почали обзивати та принижувати чоловіка. Потім один із них його повалив на підлогу та почав бити. Ймовірно, це був службовець ДСР Дмитро Любичєв. Слід зазначити, що незадовго до цього потерпілий витягнув із кишені предмет, який схожий на ніж.
Правоохоронець, який нібито бив чоловіка / Фото Police Control
Анонімні джерела також повідомили, що на місці події також був присутній начальник одного з відділів Управління стратегічних розслідувань Євген Смаль. Проте він нібито який не контролював своїх підлеглих.
Журналісти 24 каналу намагаються отримати коментар щодо цього інциденту в поліції Харківщини. Проте там пообіцяли надати інформацію згодом.
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Інші інциденти в нічних клубах
- Вночі 4 жовтня повідомили, що сталася масова бійка в харківському клубі Galaktika. Там група людей побила 2 хлопців, яких забрала швидка. Які в них були поранення – невідомо. Проте оприлюднювали відео, на якому було видно окривавлений бік одного з них.
- В Одесі 8 серпня в пляжному нічному клубі Seagull Beach Club чоловік побив адміністратора закладу. Він для цього використав палицю, якою проламав потерпілому голову. Це сталося, бо зловмисник не хотів оплачувати оренду шезлонга.
- 26 липня повідомили, що в дніпровському нічному клубі Bartolome сталася бійка, в якій постраждали 2 чоловіків. Їх побили прямісінько на танцмайданчику, але охоронці закладу практично ніяк не реагували.