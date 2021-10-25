У мережі оприлюднили відео, де добре видно цей інцидент. Про те, що люди на записі є правоохоронцями, повідомили журналістам анонімні джерела.

Зауважте Поліцейська бійка у Дніпрі: що про неї кажуть головні учасники – сержант і його керівник

Кинув і бив лежачого

Потерпілий, якого звати Олександр, у закладі відпочивав із дружиною. Потім один із поліцейських почав діалог із жінкою та через це почалася перепалка.

Правоохоронці нібито почали обзивати та принижувати чоловіка. Потім один із них його повалив на підлогу та почав бити. Ймовірно, це був службовець ДСР Дмитро Любичєв. Слід зазначити, що незадовго до цього потерпілий витягнув із кишені предмет, який схожий на ніж.



Правоохоронець, який нібито бив чоловіка / Фото Police Control

Анонімні джерела також повідомили, що на місці події також був присутній начальник одного з відділів Управління стратегічних розслідувань Євген Смаль. Проте він нібито який не контролював своїх підлеглих.

Журналісти 24 каналу намагаються отримати коментар щодо цього інциденту в поліції Харківщини. Проте там пообіцяли надати інформацію згодом.

Бійка з правоохоронцями в клубі: дивіться відео Police Control

Інші інциденти в нічних клубах