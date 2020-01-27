П'яні за кермом: чому суддів Бабенка та Сердюка досі не покарали

Майже щодня у новинах показують моторошні кадри ДТП, які призвели до загибелі людей. Значна частина цих жертв – наслідок того, що водій сів п’яним за кермо. З першого липня 2020 року в Україні вводиться кримінальна відповідальність за нетверезе водіння. Але багато таких вбивць на дорозі уникають будь-якої відповідальності. Вони спокійно їздять п’яними, бо знають, що зможуть домовитись у суді.

А от коли цими водіями є самі судді, то відчуття безкарності просто зашкалює. Далі я розповім про останні гучні випадки, коли п’яними під час водіння ловили саме носіїв мантії.

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Відповідно до Кодексу суддівської етики судді зобов'язані бути прикладом законослухняної поведінки. Однак на практиці судді рідко про це згадують. Натомість дуже часто говорять про незалежність та недоторканність, що для них стало синонімами безкарності.

Костянтин Бабенко

Яскравим прикладом такого розуміння статусу судді став нещодавній інцидент з суддею Шостого апеляційного адмінсуду Костянтином Бабенком. За даними поліції, сьомого грудня 2019 року Бабенко на своєму Mersedes підрізав патрульне авто. Після цього поліцейські включили проблискові маячки та вимагали від водія зупинитись.



Костянтин Бабенко

Чи буде суддя виконувати вимоги якихось поліцейських? Звісно ні! Тому їм довелось переслідувати авто і влаштувати справжню погоню. Водій не збирався здаватись і втік від патрульних на паркінг елітного будинку у центрі Києва, де і живе. Там вже він зупинився після чого почалась цікава вистава, яка зафіксована на бодікамери поліцейських.

Розмова п’яного Бабенка з патрульними: відео

Суддя Бабенко, заплітаючи язиком, почав розказувати полісменам, що взагалі не їхав автомобілем. Мовляв, гуляв у светрику біля будинку і раптом його затримали поліцейські. Правдоподібно, правда? Далі Бабенко перейшов до більш потужних аргументів. Він заявив, що є суддею, а отже його не можна затримувати, навіть якби він прямо тут когось убив. Ось де корінь зла. Суддя впевнений у своїй повній безкарності за будь-який злочин.

Що відомо про скандального суддю Бабенка?Костянтин Бабенко відомий завдяки низці сумнівних рішень. Наприклад, у 2017 році НАБУ провело резонансний обшук на роботі та вдома у голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Згодом суд виніс рішення про визнання виборів до Ради громадського контролю НАБУ незаконними. Бабенко був головою апеляції, яка переглядала це рішення і залишила його у силі, попри очевидну незаконність. При цьому він не приховував свого зневажливого ставлення до представників громадськості.



У 2016 році Бабенко подався на конкурс до Верховного Суду. Проте його не допустили навіть до іспиту, бо не пройшов спецперевірки НАЗК.

Насправді, закон якраз дозволяє затримувати суддю, якого застали під час вчинення тяжкого злочину. Але таке враження, що Бабенко і сам увірував, що навіть за вбивство його не можна затримувати. Далі ще цікавіше. Бабенко заявив, що поліцейські, які намагались скласти протокол – перешкоджають правосуддю.

Зрозуміли логіку? Складання протоколу на суддю, який п’яним керує автомобілем, є перешкоджанням правосуддю. Чи є ще питання, чому у нас таке правосуддя ?

У підсумку Бабенко відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Проте патрульні таки склали на нього протокол та передали його до Печерського суду. І тут починається саме те, на що найбільше розраховував Бабенко – допомогу колег в уникненні покарання.

Справа Бабенка у суді

Протокол потрапив на розгляд судді Печерського суду Світлани Смик. Вона відома тим, що дуже довго розглядає справи. А тут, о диво, вже на 16 січня призначила засідання. Тоді журналістка Марія Горбань прийшла, однак довго чекала у коридорі. Потім до неї вийшов помічник судді та повідомив, що ніхто не з'явився, а тому засідання не буде і його перенесуть на іншу дату.

Яким же було наше здивування, коли виявилось, що засідання таки відбулось. Суддя Смик ще й винесла рішення, яким повністю виправдала Бабенка. Мовляв все це відео, показання свідків та рапорти патрульних не доказують вину судді.

При цьому Смик не захотіла вислухати самого Бабенка, патрульних та свідків і запитати, чого це вони наговорюють на чесного суддю.



Світлана Смик

Того ж дня суддя склала повний текст рішення та оприлюднила його у реєстрі. Така швидкість також дуже нехарактерна для Смик. Цілком ймовірно, що жодного засідання не було, зате було наперед заготовлене рішення про виправдання Бабенка. Скажу чесно, такого відвертого обману суддею журналістів я не пригадую. Мабуть, дуже вже потрібно було виносити це рішення без сторонніх очей. До речі, Костянтин Бабенко не простий суддя. Він неодноразово подавав свою кандидатуру для обрання членом Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії. Пробував стати і суддею Верховного Суду, але не пройшов спецперевірки.

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Чим володіє родина Бабенка

Майновий стан родини Бабенка досить стандартний для судді. У них є аж десять земельних ділянок, три будинки, дві квартири у столиці площею 215 та 150 квадратних метрів, і одна у Росії. А ще у родини є колекція дорогих годинників та елітний автопарк.

Цікаво, що у 2018 році суддя задекларував дохід від продажу частки у підприємстві, що знаходиться у Люксембурзі. Але саме підприємство він не декларував.

Дружина судді є засновником декількох підприємств. Одне з них – "Аміда-Крим", яке розташоване в Алушті. У 2014 році його перереєстрували за законодавством Росії і воно продовжує працювати до сих пір.

ВРП радо покриває таких суддів

Ось такий цікавий суддя завдяки Печерському суду уник покарання і може спокійно знову сідати п’яним за кермо. Але не все так просто. За такі дії суддю мали б не лише позбавляти прав керування, але звільняти з посади. А цим вже займається Вища рада правосуддя.

Я подав скаргу на Бабенка. І завдяки розголосу 20 січня дисциплінарна палата таки відкрила провадження. Проте це ще нічого не значить. ВРП радо покриває таких суддів. Наприклад, відомий голова суду з Одеси Глуханчук, якого теж ловили у стані сп'яніння, відбувся легким переляком. Тому треба пильно стежити, щоб вже Вища рада правосуддя не повторила фокус Печерського суду.

Валентин Сердюк

У січні відбувся розгляд ще однієї дуже цікавої справи щодо судді нового Верховного Суду Валентина Сердюка. У березні 2019 року поліцейські склали на нього протокол за нетверезе водіння. Свідки бачили, як суддя під'їхав на автозаправку і просто випав з автомобіля. Коли приїхали поліцейські, Сердюк спершу намагався втекти від них, потім стверджував, що авто взагалі не його і він просто поруч проходив. Нарешті, зупинився на версії, що на заправку його привіз друг, який потім пішов на метро.



Валентин Сердюк

Справа Сердюка

Ви не повірите, але у цьому випадку суддя Дарницького суду Коляденко відкинув усі ці казки від верховного судді. Він визнав Сердюка винним та позбавив прав керування на один рік. Окрім того, на Сердюка було подано у Вищу раду правосуддя три аналогічні скарги за цей випадок. І тут вийшло дуже цікаво. Ще минулого року ВРП повернула без розгляду дві з них. Мовляв, наведені факти не свідчать про порушення з боку судді. А от по третій провадження відкрили. І найцікавіше те, що усі три скарги розглядала одна членкиня ВРП – Світлана Шелест. Що стало причиною такої різкої зміни позиції пані Шелест, поки залишається загадкою.



Світлана Шелест

17 січня відбулось перше засідання у цій справі. І члени ВРП одразу ж проявились. У першу чергу, вони відмовились вести відеотрансляцію засідання. Потім адвокат Сердюка попросила заборонити під час процесу знімати її на мобільний телефон.

Шановні журналісти, уявляєте, обвинувачений у резонансній справі просить суд заборонити вам навіть фотографувати його. Абсурд? Так, але не для ВРП, яка вирішила заборонити мені робити фото і відеозйомку судді та його адвоката.

Після цього розгляд зупинили на невизначений термін для витребування адміністративної справи Сердюка із суду.

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Все це ще раз доводить, що судді продовжують відчувати себе реально безкарними, а їх колеги та Вища рада правосуддя робить усе, щоб покривати своїх. Лише розголос та увага громадськості до кожного такого випадку може змінити ситуацію. Тому боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.