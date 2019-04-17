П'янички в мантіях: які судді вчиняли моторошні ДТП під дією алкоголю

Відчуття безкарності та впевненість у можливості "вирішити" питання у суді є однією з причин, чому різного калібру мажори та люди з грошима чи зв’язками спокійно сідають п’яними за кермо. В ідеалі – якщо суддя хоча б раз сів п’яним за кермо, то йому явно не місце серед служителів Феміди. Проте в реальному житті все відбувається по-іншому.

Кодекс суддівської етики вимагає, щоб суддя був прикладом законослухняної поведінки. Його дії мають бути бездоганними. Натомість керування у стані сп’яніння є одним з найтяжчих і найнебезпечніших правопорушень, а у разі ДТП із жертвами – тяжким злочином. Нижче можна побачити суддів, що п'яними вчиняли ДТП.

Читайте також: Закриття справи про смертельну ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця

Суддя Юрій Грица наїхав на людей

9 серпня 2011 року суддя Господарського суду Івано-Франківської області Юрій Грица наїхав на двох працівників, які виконували аварійні роботи. Внаслідок ДТП одна людина загинула, а інша стала інвалідом.



Суддя Івано-Франківська Юрій Грица

Експертиза показала, що суддя був п’яним. Порушено кримінальне провадження, а у липні 2013 році обвинувальний акт передано до Чортківського суду.

Минуло майже 8 років. Як ви думаєте, що з суддею і з кримінальною справою ? Вона і далі у Чортківському суді. Останнє засідання було у вересні 2018 року, коли суд призначив чергову експертизу. А може суддя звільнений? Ні. Він до сих пір вершить правосуддя та примножує свої статки. Для прикладу, його дружина є власником дуже симпатичного будинку.

Тобто у судді все добре. Єдиний шанс звільнити його – це кваліфікаційне оцінювання, яке він має пройти уже квітні. Але практика очолюваної Сергієм Козьяковим Комісії свідчить, що йому нічого не загрожує. Навпаки, він стане отримувати підвищену зарплату.

Суддя Віктор Амарович виїхав на зустрічну і протаранив авто

Ще одне смертельне ДТП за участі п’яного судді відбулось у липні 2014 року на трасі Київ-Чоп. Позашляховик Mitsubishi Pajero виїхав на зустрічну смугу, де протаранив "сімку". Водій сімки загинув на місці.

За кермом джипа був суддя Перечинського суду Закарпатської області Віктор Амарович. Слідство встановило його вину та у березні 2016 року обвинувальний акт передано до Мукачівського суду. Справа досі не завершена.



Суддя Закарпатської області Віктор Амарович

У грудні 2018 року обвинувачений Амарович просив зупинити розгляд справи, оскільки він перебуває на лікуванні у шкірно-венерологічному диспансері. Суд відмовив, але призначив експертизу, яка триває до сих пір.

Але найцікавіше, що у вересні 2017 року Амаровича було обрано головою суду. Ви уявляєте? Суддя, який п’яний за кермом вбив людину замість ганебного звільнення стає обличчям суду. Яка після цього може бути довіра до правосуддя. Правда незабаром він подав у відставку. Тепер має хороше довічне утримання за наш з вами рахунок.

Читайте також: Розкішні іменини одіозного судді Аблова: хто з чиновників "засвітився" на святі

Суддя Михайло Таргоній керував авто на підпитку

Показовою є ситуація і з суддею Рівненського районного суду Михайлом Таргонієм. Це представник великої суддівсько-прокурорсько-адвокатської родини. Його батько був головою суду, брат працює у генеральній прокуратурі, сестра у його ж суді.

У червні 2016 року патрульні його зупинили з явними ознаками дії алкоголю. Але він відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння.Полісмени склали протокол та надіслали його до Рівненського міського суду. Але цей суд надіслав справу у Костопільський суд. Чому? Можливо тому, що саме там був головою суду його батько.

Але в підсумку справа повернулась назад і потрапила до судді Кристини Ореховської. Вона ж вирішила закрити справу. Мовляв полісмени порушили порядок перевірки судді на стан сп’яніння та і строки пройшли.



Рівненський суддя Михайло Таргоній

Зовсім нещодавно Вища кваліфікаційна комісія проводила співбесіду з суддею Таргонієм. Доповідачем був сам голова Комісії Сергій Козьяков. Суддя дуже непереконливо пояснив, чому ж він відмовився проходити обстеження на алкоголь. До того ж у ході співбесіди з’ясувалось, що суддя часто конфліктував зі своєю дружиною, яка писала на нього заяви у поліцію і стверджувала, що він піднімав на неї руку.

Читайте також: Колишній суддя РФ, племінник Ківалова та інші: кому вдалося пройти відбір до Верховного суду

Незважаючи на це, Комісія визнала Таргонія доброчесним і він успішно продовжить свою кар’єру. До речі, співбесіда проходила без участі Громадської ради доброчесності. Остання просила відкласти її, оскільки не була вчасно проінформована. Але Комісія відхилила прохання громадськості. І це зрозуміло. Так легше протягувати ось таких суддів.

Родзинкою у цій історії є те, що у травні 2018 року вже стосовно судді Кристини Ореховської було складено протокол про кермування у стані сп’яніння. Вона теж чомусь відмовилась проходити тест на алкоголь. Її протокол розглядав голова Дубненського суду Руслан Ралець і також визнав її невинною.

Проте і цей суддя Ралець, теж попався п’яним за кермом своєї Toyota Prado. Його стан спяніння був підтверджений навіть висновком лікаря. Однак, Острозький суд виправдав голову суду у зв’язку з порушенням формальних процедур.



Дубенський суддя Руслан Ралець

Ось такий ланцюжок з любителів спиртного у мантіях. Чи можна було очікувати від них інших рішень? Відповідь очевидна. Проте іноді суддів таки притягують до відповідальності.

Суддю Зеновія Макойда декілька разів ловили п'яним за кермом

Так, у листопаді 2016 року суддя Апеляційного суду Львівської області Зеновій Макойда у стані алкогольного сп’яніння виїхав на смугу зустрічного руху і був зупинений патрульними.



Львівський суддя Зеновій Макойда

Суддя не добирав слів при спілкуванні з патрульними, але вони таки склали протокол та направили його у Залізничний суд. Протокол пролежав у суді понад 3 місяці і суддя Андрій Кирилюк закрив справу за спливом строку.

Але це не єдиний випадок з Макойдою. У квітні 2014 року на нього вже складали протокол про керування у стані сп’яніння. Далі все стандартно. Суддя Стрийського суду Людмила Гула затягнула розгляд, а через 3 місяці визнала вину Макойди і закрила справу за строком.

Ви думаєте це все. Ні. Ще в 2011 році суддя Макойда став відомим, бо явно під дією алкоголю намагався протаранити в’їзд до котеджного містечка і ледь не переїхав сторожа. Свідки стверджують, що він ще й зарядив у лоб працівнику ДАІ, який приїхав на виклик.

Читайте також: Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд

Суддя повністю уник адміністративної відповідальності. Але Вища рада правосуддя таки визнала, що така поведінка порочить звання судді і покарала його. Думаєте звільнила. Ні. На два місяці відсторонила та відправила повчитись у Школу суддів.

Суддя Олексій Галаган втікав від партульних

Схоже покарання застосоване і до судді Кіровського суду Кропивницького Олексія Галагана. Багатьом відоме епічне відео, де він втікає від патрульних та ховається від них дома.



Суддя Кропивницького Олексій Галаган

Суд першої інстанції визнав його винним, але суддя апеляції Людмила Ткаченко виправдала колегу. Вища рада правосуддя все ж таки побачила порушення у діях судді, на три місяці відсторонила його і відправила на навчання.

Аналогічна ситуація і з відомою справою голови Одеського адміністративного суду Олега Глуханчука. "Сядь, сиди і дихай у дві дирочки", "скотина", "сморчок" – так, ледь тримаючись на ногах, спілкувався голова суду з поліцейськими, які його затримали. Цього Вищій раді правосуддя було не достатньо для звільнення судді і його теж відсторонили та послали вчитись.

Ну а як такого звільниш, коли він випиває за одним столом з Сергієм Ківаловим, членом Вищої ради правосуддя Прудивусом і навіть головою Кваліфікаційної комісії Сергієм Козьяковим.

Звільнення судді Михайла Ротмістренка

А на завершення скажу, що є все таки випадки, коли випивка призвела до звільнення судді. Лише за 4 місяці 2016 року суддю Ужгородського суду Закарпатської області Михайла Ротмістренка двічі ловили п’яним за кермом.

Останнє затримання було дуже курйозним. Він кинув авто і втікав від поліцейським полем. А коли його спіймали стверджував, що не знає, як опинився посеред поля. Спав собі дома і раптом поле. Такої ганьби навіть Вища рада правосуддя не витримала і звільнила суддю. Хоча насправді тут спрацював розголос. Адже що Рада правосуддя, що Кваліфкомісія роблять усе, щоб залишити таких суддів на посадах.

Читайте також: Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд

Тому лише розголос та увага громадськості змушує їх очищати суди від таких персонажів. Я закликаю усіх пильно стежити за усіма справами щодо п’яничок у мантіях і вимагати їх звільнення.