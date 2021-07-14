Інцидент трапився в селі Грибівка. Про це повідомили 13 липня.

Інше мінування Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили

Вибухівки не виявили

  • Чоловік зателефонував до ДСНС.
  • Рятувальники одразу перенаправили інформацію правоохоронцям.
  • На місце поїхали слідчі та вибухотехніки.
  • Однак жодної вибухівки там не виявили.
  • Заявник сказав, що він таким чином розважався.
  • Зловмисник відпочивав на "замінованій" базі.

Що загрожує за таке "мінування"

На зловмисника склали 2 адмінпротоколи за різними статтями – дрібне хуліганство та свідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

За скоєне чоловіку загрожують 2 штрафи від 51 до 119 гривень. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт, виправних робіт або адміністративний арешт.