Інцидент трапився в селі Грибівка. Про це повідомили 13 липня.

Інше мінування Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили

Вибухівки не виявили

Чоловік зателефонував до ДСНС.

Рятувальники одразу перенаправили інформацію правоохоронцям.

На місце поїхали слідчі та вибухотехніки.

Однак жодної вибухівки там не виявили.

Заявник сказав, що він таким чином розважався.

Зловмисник відпочивав на "замінованій" базі.

Що загрожує за таке "мінування"

На зловмисника склали 2 адмінпротоколи за різними статтями – дрібне хуліганство та свідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

За скоєне чоловіку загрожують 2 штрафи від 51 до 119 гривень. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт, виправних робіт або адміністративний арешт.

Зверніть увагу! У Києві чоловік повідомив, що замінував власну квартиру. Він це зробив, коли напився після сварки з дружиною. Правоохоронці відкрили провадження й тепер зловмиснику загрожує в'язниця.