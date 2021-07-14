Напився та занудьгував: чоловік "замінував" базу відпочинку під Одесою
14 липня 2021 , 13:50Читать новость на русском
Джерело:поліція Одещини
Під Одесою чоловік повідомив, що замінував базу відпочинку. Згодом виявилось, що він це зробив із нудьги. Зловмисник у цей момент був п'яний.
Інцидент трапився в селі Грибівка. Про це повідомили 13 липня.
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Вибухівки не виявили
- Чоловік зателефонував до ДСНС.
- Рятувальники одразу перенаправили інформацію правоохоронцям.
- На місце поїхали слідчі та вибухотехніки.
- Однак жодної вибухівки там не виявили.
- Заявник сказав, що він таким чином розважався.
- Зловмисник відпочивав на "замінованій" базі.
Що загрожує за таке "мінування"
На зловмисника склали 2 адмінпротоколи за різними статтями – дрібне хуліганство та свідомо неправдивий виклик спеціальних служб.
За скоєне чоловіку загрожують 2 штрафи від 51 до 119 гривень. Також можливе покарання у вигляді громадських робіт, виправних робіт або адміністративний арешт.