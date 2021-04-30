Напідпитку вдарив контролерку: відео конфлікту з метро Дніпра

У метро Дніпра ввечері 29 квітня контролерка не пропустила чоловіка напідпитку. За це він її вдарив і жінці довелось звертатись до лікарів. Момент конфлікту зафіксували камери спостереження.

Це трапилося на станції метро "Покровська" о 21:52. Згодом нападника затримали правоохоронці.

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Після звернення до медиків жінці наклали 8 швів біля носа. Нападником виявився чоловік, якому приблизно 41 рік (народився в 1980 році). Він у цей вечір був на підпитку. Коли контролерка його не пропустила, чоловік вдарив її та пішов на вихід.

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Однак на другому відео, яке опублікували в мережі, видно, що нападника в метро затримали правоохоронці. Затримання відбулося о 22:06.

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