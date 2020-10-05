Поліцейські 2 жовтня затримали п'яного чоловіка за домашнє насильство. Його повезли до лікарні на алкотест. Дорогою чоловік чомусь вирішив, що побиття своєї дружини йому обійдеться всього у 200 доларів хабаря, які він вперто пропонував поліцейським.

29-річного жителя Пустомит підозрюють у домашньому насильстві та спробі дати хабар. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Чому чоловік потрапив до поліції

Повідомлення про побиття дружини надійшло до Пустомитівської поліції 2 жовтня. Правоохоронці виїхали за вказаною адресою. Там вони виявили п'яного місцевого жителя. Що саме сталось з дружиною та в якому вона перебуває стані, у поліції не повідомили.

Як зловмисник хотів дати хабар

Поліцейські повезли чоловіка до лікарні, щоб здати тест на алкоголь. Дорогою до медзакладу він вирішив відкупитись від правоохоронців. Чоловік запропонував їм хабар у розмірі 200 доларів. На попередження поліцейських він не реагував і продовжував свої спроби.



Поліцейські вилучили гроші та склали на чоловіка протокол / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікові за скоєні злочини

Правоохоронці вилучили гроші у чоловіка та відкрили кримінальне провадження за спробу дати хабаря. Якщо провину зловмисника доведуть, йому загрожує обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 4 років.

Також слідчі склали на чоловіка адміністративний протокол про притягнення до відповідальності за домашнє насильство. За цей злочин йому загрожують громадські роботи терміном від 30 до 40 годин або адміністративний арешт терміном до 7 діб.

Наразі тривають слідчі дії щодо обох злочинів.