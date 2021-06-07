Проте у правоохоронних органах інцидент намагаються "зам'яти". За інформацією ЗМІ, його поки не звільнили та навіть не залучили до дисциплінарної діяльності.
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Що відомо про інцидент у Болградському районі
Аварія на пункті пропуску "Виноградівка" сталася приблизно о 19:00. Інспектор ізмаїльської поліції їхав за кермом автомобіля Mercedes-Benz на болгарських номерах. Він рухався у напрямку кордону з Молдовою.
За правилами проїзду пункту пропуску необхідно зупинитися. Проте водій не збавив швидкості – він зніс шлагбаум та проїхав ще 50 метрів. У будці біля обмежувача швидкості перебувала працівниця Держприкордонслужби, яка дивом не постраждала.
Розламана огорожа контрольно-пропускного пункту / Фото "Бессарабія INFORM"
До авто, яке все ж таки зупинилося, підбігли прикордонники. З салону вийшов чоловік з ознаками сп'яніння та різким запахом алкоголю. Як повідомляють ЗМІ, він насилу розмовляв та не розумів, що відбувається.
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Місце ДТП поблизу кордону з Молдовою/ Фото "Бессарабія INFORM"
Що з'ясували правоохоронці
- На місце ДТП викликали поліцейських.
- Вони з'ясували, що за кермом авто перебував їхній колега.
- Він працює в Ізмаїльському районному відділі поліції та проживає в Болграді.
- Чоловік відмовився від проходження алкотесту.
- На нього склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху та керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.