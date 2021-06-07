П'яний поліцейський на авто розніс прикордонний пункт на Одещині: фото

Співробітник Ізмаїльського відділу поліції розніс прикордонний пункт пропуску. Інцидент стався у в Болградському районі Одеської області ввечері 3 червня.

Проте у правоохоронних органах інцидент намагаються "зам'яти". За інформацією ЗМІ, його поки не звільнили та навіть не залучили до дисциплінарної діяльності.

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Що відомо про інцидент у Болградському районі

Аварія на пункті пропуску "Виноградівка" сталася приблизно о 19:00. Інспектор ізмаїльської поліції їхав за кермом автомобіля Mercedes-Benz на болгарських номерах. Він рухався у напрямку кордону з Молдовою.

За правилами проїзду пункту пропуску необхідно зупинитися. Проте водій не збавив швидкості – він зніс шлагбаум та проїхав ще 50 метрів. У будці біля обмежувача швидкості перебувала працівниця Держприкордонслужби, яка дивом не постраждала.



Розламана огорожа контрольно-пропускного пункту / Фото "Бессарабія INFORM"

До авто, яке все ж таки зупинилося, підбігли прикордонники. З салону вийшов чоловік з ознаками сп'яніння та різким запахом алкоголю. Як повідомляють ЗМІ, він насилу розмовляв та не розумів, що відбувається.

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Місце ДТП поблизу кордону з Молдовою/ Фото "Бессарабія INFORM"

Що з'ясували правоохоронці