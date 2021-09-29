Неповнолітній розмахував пістолетом 29 вересня зранку. На місце викликали слідчо-оперативну групу та матір хлопця.

Цікаво Мама все вирішить: учасниці погрому квартири під Одесою не бояться відповідальності

Не міг пояснити своїх дій

Патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який розмахував серед вулиці пістолетом та погрожував людям. 17-річний одесит був у стані алкогольного сп'яніння.

Коли поліцейські приїхали, підліток не зміг пояснити своїх дій. Для встановлення усіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на місце приїхала матір неповнолітнього хлопця.

Підлітки підпалили дім на Одещині