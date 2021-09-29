П'яний підліток розмахував пістолетом і погрожував людям посеред вулиці в Одесі
29 вересня 2021 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Одещини
На проспекті Академіка Глушка в Києві 17-річний розмахував предметом, схожим на пістолет, серед вулиці. Він був у нетверезому стані. На щастя, ніхто не постраждав.
Неповнолітній розмахував пістолетом 29 вересня зранку. На місце викликали слідчо-оперативну групу та матір хлопця.
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Не міг пояснити своїх дій
Патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який розмахував серед вулиці пістолетом та погрожував людям. 17-річний одесит був у стані алкогольного сп'яніння.
Коли поліцейські приїхали, підліток не зміг пояснити своїх дій. Для встановлення усіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також на місце приїхала матір неповнолітнього хлопця.
Підлітки підпалили дім на Одещині
- Ще один інцидент за участю підлітків трапився у селі Куяльницької громади.
- Там двоє неповнолітніх вирішили розважитися і підпалили будинок багатодітного батька-одинака. Чоловік залишився сам з 5 дітьми.
- Під час пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. У будинку в той час нікого не було.
- У поліції відкрили провадження через умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
- Оскільки до злочину причетні неповнолітні (9 та 13 років), то замість них відповідатимуть батьки.