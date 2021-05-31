Лейтенант патрульної поліції 15 травня відпочивав з дружиною на березі річки Самара. Після цього вони сіли напідпитку в автомобіль і завели його.
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Більше про сам інцидент
- До подружжя підійшов активіст Петро Печерний, який намагався вмовити пару не їхати.
- Він це робив, оскільки бачив, як вони разом пили алкоголь.
- Жінка говорила, що їй потрібно доїхати буквально за поворот.
- Однак згодом подружжя сказало, що їхати їм потрібно приблизно 1 кілометр.
- Згодом правоохоронець вийшов з автомобіля.
- Він сказав, що зараз подзвонить до тверезої людини, яка їх відвезе.
- Також він визнав, що п'яний за рулем – злочинець.
- Однак діалог закінчився тим, що жінка напідпитку сіла в автомобіль і швидко поїхала.
- При цьому вона залишила на березі чоловіка.
Суперечка п'яного поліцейського та його дружини з активістом: відео ютуб-каналу Police Dnepr
Як відреагували в керівництві
Згодом цей інцидент прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, в поліції почали службове розслідування цього інциденту.
А правоохоронця, який фігурував на відео, звільнили. Попри це, колишній патрульний досі стверджує, що його дружина в той день не пила алкоголь.