Лейтенант патрульної поліції 15 травня відпочивав з дружиною на березі річки Самара. Після цього вони сіли напідпитку в автомобіль і завели його.

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Більше про сам інцидент

До подружжя підійшов активіст Петро Печерний, який намагався вмовити пару не їхати.

Він це робив, оскільки бачив, як вони разом пили алкоголь.

Жінка говорила, що їй потрібно доїхати буквально за поворот.

Однак згодом подружжя сказало, що їхати їм потрібно приблизно 1 кілометр.

Згодом правоохоронець вийшов з автомобіля.

Він сказав, що зараз подзвонить до тверезої людини, яка їх відвезе.

Також він визнав, що п'яний за рулем – злочинець.

Однак діалог закінчився тим, що жінка напідпитку сіла в автомобіль і швидко поїхала.

При цьому вона залишила на березі чоловіка.

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Як відреагували в керівництві

Згодом цей інцидент прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, в поліції почали службове розслідування цього інциденту.

А правоохоронця, який фігурував на відео, звільнили. Попри це, колишній патрульний досі стверджує, що його дружина в той день не пила алкоголь.