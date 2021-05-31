Напились і хотіли їхати: на Дніпропетровщині поліцейського звільнили після скандалу – відео

31 травня 2021 , 17:06
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Джерело:

"Цензор.Нет"

У місті Новомосковськ на Дніпропетровщині дружина поліцейського сіла за кермо напідпитку. Коли їй зробили зауваження, почала агресивно поводитись. У цей момент в машині був і сам правоохоронець. Це все зняли на відео та патрульного згодом звільнили.

Лейтенант патрульної поліції 15 травня відпочивав з дружиною на березі річки Самара. Після цього вони сіли напідпитку в автомобіль і завели його.

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Більше про сам інцидент

  • До подружжя підійшов активіст Петро Печерний, який намагався вмовити пару не їхати.
  • Він це робив, оскільки бачив, як вони разом пили алкоголь.
  • Жінка говорила, що їй потрібно доїхати буквально за поворот.
  • Однак згодом подружжя сказало, що їхати їм потрібно приблизно 1 кілометр.
  • Згодом правоохоронець вийшов з автомобіля. 
  • Він сказав, що зараз подзвонить до тверезої людини, яка їх відвезе.
  • Також він визнав, що п'яний за рулем – злочинець.
  • Однак діалог закінчився тим, що жінка напідпитку сіла в автомобіль і швидко поїхала.
  • При цьому вона залишила на березі чоловіка.

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Як відреагували в керівництві

Згодом цей інцидент прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, в поліції почали службове розслідування цього інциденту.

А правоохоронця, який фігурував на відео, звільнили. Попри це, колишній патрульний досі стверджує, що його дружина в той день не пила алкоголь.

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Автор: Олександр Марчак