П’яний поліцейський добряче побешкетував на вулицях Києва: відео
У Києві п'яний поліцейський залазив на капоти автомобілів і перебігав через дорогу на "червоне" світло – добре, хоча б по пішохідному переходу.
Інцидент з п’яним правоохоронцем трапився 30 червня в районі станції метро "Васильківська" в Голосіївському районі столиці. Відео з порушникам опублікував телеграм-канал Teza.
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Очевидці-водії авто викликали правоохоронців, і незабаром по чоловіка приїхали патрульні. Коли бешкетника затримали, той пред'явив посвідчення працівника поліції на ім'я Тарас Тарасов.
На відеозаписі видно, як нетверезого чоловіка просять представитися і пояснити свою поведінку. Проте той не може дати чітку відповідь, ледь тримається на ногах ще й звинувачує колег у нібито порушенні закону.
"Ви при виконанні, як вас звуть? У вас знайшли жетон співробітника поліції..." – намагаються з'ясувати обставини правоохоронці.
Які проблеми у вас? Ви хто такі? Ви порушуєте закон...
– відповів чоловік з явними ознаками сп'яніння.
Зрештою, поліцейські забрали порушника з собою.
Дивіться відео з п'яним поліцейським у Києві: