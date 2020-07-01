У Києві п'яний поліцейський залазив на капоти автомобілів і перебігав через дорогу на "червоне" світло – добре, хоча б по пішохідному переходу.

Інцидент з п’яним правоохоронцем трапився 30 червня в районі станції метро "Васильківська" в Голосіївському районі столиці. Відео з порушникам опублікував телеграм-канал Teza.

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Очевидці-водії авто викликали правоохоронців, і незабаром по чоловіка приїхали патрульні. Коли бешкетника затримали, той пред'явив посвідчення працівника поліції на ім'я Тарас Тарасов.

На відеозаписі видно, як нетверезого чоловіка просять представитися і пояснити свою поведінку. Проте той не може дати чітку відповідь, ледь тримається на ногах ще й звинувачує колег у нібито порушенні закону.

"Ви при виконанні, як вас звуть? У вас знайшли жетон співробітника поліції..." – намагаються з'ясувати обставини правоохоронці.

Які проблеми у вас? Ви хто такі? Ви порушуєте закон...

– відповів чоловік з явними ознаками сп'яніння.

Зрештою, поліцейські забрали порушника з собою.

Дивіться відео з п'яним поліцейським у Києві: